Η Σοφία Βεργκάρα μιλάει ανοιχτά για το διαζύγιό της: «Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για εμένα»

«Πολλές αλλαγές, πολλά καλά και τρέλες, αλλά και κακά πράγματα. Συμβαίνουν όλα. Ξέρετε, είναι αυτά που κάνουν τη ζωή τόσο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα», είπε στη συνέντευξή της

Η Σοφία Βεργκάρα μίλησε πρόσφατα στο Entertainment Tonight και αφού ρωτήθηκε για τη χρονιά που πέρασε, ανέφερε αρχικά: «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρεις. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για εμένα».

Η σταρ αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο διαζύγιό της από τον Τζο Μανγκανιέλο, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για επτά χρόνια. «Πολλές αλλαγές, πολλά καλά και τρέλες, αλλά και κακά πράγματα. Συμβαίνουν όλα. Ξέρετε, είναι αυτά που κάνουν τη ζωή τόσο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα», συμπλήρωσε.

Sofía Vergara details her year of change amid Joe Manganiello divorce: ‘It’s been very interesting’ https://t.co/cLkh0mPwTf pic.twitter.com/k5HmTGISPG