Σοφία Βεργκάρα & Τζο Μανγκανιέλο: Αυτός είναι ο λόγος που χώρισαν

Οι «αγεφύρωτες διαφορές» ανάμεσα στο φρεσκοχωρισμένο ζευγάρι, Σοφία Βεργκάρα και Τζο Μανγκανιέλο, μόλις έγιναν γνωστές

Δεν ξέρω αν φταίει η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης, ωστόσο το Χόλιγουντ δέχεται κύμα χωρισμών, με όλο και περισσότερα ζευγάρια να επιβεβαιώνουν επίσημα, τις φήμες που τους θέλουν να ζουν πια χωριστά. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Σοφία Βεργκάρα με τον Τζο Μανγκανιέλο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η διάσημη celebrity βρέθηκε στην Ιταλία για να γιορτάσει τα γενέθλια της, χωρίς τον σύζυγο της, και όπως ανακοίνωσαν λίγο αργότερα, ζουν πλέον χωριστά, μετά από 7 χρόνια. Για να δεις περισσότερα για τον χωρισμό του ζευγαριού, μπορείς να τσεκάρεις εδώ.

Πριν λίγες ώρες όμως, έγινε γνωστός και ο λόγος που το ζευγάρι πήρε την απόφαση να χωρίσει. Συγκεκριμένα ο Τζο Μανγκανιέλο ήταν εκείνος που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, κάνοντας λόγο για αξεπέραστα προβλήματα στον γάμο τους.

A conflict that led to the divorce of Joe Manganiello and Sofia Vergara was kids as he wanted to have them, and she did not, TMZ reports. pic.twitter.com/CA9qzbatpV