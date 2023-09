Ο Έλον Μασκ πήγε το παιδί του στον Ερντογάν και εκείνος τον ρώτησε πού είναι η γυναίκα σου

To crigne βίντεο της ημέρας, της εβδομάδας και, ενδεχομένως, του μήνα

Ο Έλον Μασκ συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην τουρκική πρεσβεία της Νέας Υόρκης. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο μίτινγκ, ωστόσο. Ο δισεκατομμυριούχος της καρδιάς μας, είχε διαρκώς αγκαλιά τον γιο του, Χ, ο Τούρκος Πρόεδρος μάταια προσπάθησε να πετάξει μία μπάλα στον μικρό για να παίξουν, ενώ φάνηκε πως αδυνατούσε να καταλάβει (δικαίως μεν, για λάθος λόγους δε) γιατί είχαν ένα παιδί ανάμεσά τους.

«Πού είναι η γυναίκα σου;», ρώτησε ο Ερντογάν. «Α, είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Είμαστε χωρισμένοι τώρα. Γι’ αυτό φροντίζω εγώ κυρίως τον γιο μου», απάντησε ο Μασκ στον εμφανώς μπερδεμένο ηλικιωμένο άνδρα.

Πάνω που πιστεύαμε ότι το πιο κρίντζι βίντεο ήταν αυτό με τα χειρότερα πράγματα που ακούν οι γυναίκες σε dating apps, ήρθε ο Μασκ να μας διαψεύσει – και καλά μας έκανε. Ήταν άβολος, το παιδί δίπλα υπέφερε και προφανώς θα προτιμούσε να βρισκόταν οπουδήποτε αλλού και, ειλικρινά, κανείς δεν ξέρει γιατί το πήρε μαζί.

Erdogan: Where is your wife?@ElonMusk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son pic.twitter.com/1eyl7tE3Kj