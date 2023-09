Η Κάιλι Τζένερ «το ζει» σαν άλλη Μέριλιν Μονρόε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Κάιλι Τζένερ πιο αστραφτερή από ποτέ, άφησε (και φέτος) το δικό της στίγμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Το Παρίσι πραγματοποιεί την Εβδομάδα Μόδας του και πλήθος καλεσμένων και celebrity δίνουν το παρών στα διάσημα shows, των πολυτελών οίκων. Εχθές σειρά είχε ο οίκος Schiaparelli, όπου πέρα από τις νέες συλλογές, ξεχώρισαν και οι διάσημοι καλεσμένοι.

Η οικογένεια Καρντάσιαν φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία, στην θρυλική Μέριλιν Μονρόε. Πρώτα η Κιμ με την εμφάνιση της στο Met Gala του 2022, η οποία επέλεξε να φορέσει το ακριβώς ίδιο φόρεμα που φορούσε και η Μέριλιν στα γενέθλια του Κένεντι από τον οίκο Jean Louis. Αλλά τελικά η Κιμ το κατέστρεψε, αφού δεν της έκανε και προκλήθηκαν φθορές.

Και τώρα, η Κάιλι Τζένερ στο χθεσινό σόου του Schiaparelli, όπου έζησε την δική της «Μέριλιν Μονρόε στιγμή», φέρνοντας αέρα παλιού Χόλιγουντ στο Παρίσι.



Το σίγουρο είναι πως η Τζένερ εντυπωσίασε το κοινό με την επιλογή της, και ανήκει σε μια από τις εμφανίσεις που τράβηξαν και την μεγαλύτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πριν από λίγες ώρες στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, προκειμένου να παρακολουθήσει την επίδειξη του οίκου Schiaparelli, στην οποία περπάτησε και η αδερφή της Κένταλ. Και πέρσι η Κάιλι είχε βρεθεί στην ίδια επίδειξη, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει, με ένα κεφάλι λιονταριού στο πλάι της.

Kylie Jenner is dazzling at Paris Fashion Week while attending the Schiaparelli show. (📸: Getty) pic.twitter.com/WWL0By15Fd