Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλά πρώτη φορά για την απιστία του Ντέιβιντ: «Δεν έχω υπάρξει πιο δυστυχισμένη»

Κατάθεση ψυχής από την Βικτόρια Μπέκαμ για τις δύσκολες στιγμές με τον Ντέιβιντ

Κοιτώντας κοινές τους εικόνες και εμφανίσεις, δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς πως κάτι έχει πάει λάθος ανάμεσα τους. Συνήθως δείχνουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, είναι υποστηρικτικοί και δεν διστάζουν να εκφράσουν τον έρωτα τους ξανά και ξανά. Δεν ξεχνούν ποτέ τις σημαντικές για εκείνους στιγμές, όπως οι επέτειοι, ενώ βρίσκονται στο πλευρό του άλλου σε κάθε ιδιαίτερη εκδήλωση.

Μπορεί λοιπόν η σχέση και ο γάμος ανάμεσα στην Βικτόρια Μπέκαμ και τον Ντέιβιντ να μοιάζει ιδανικός και θαυμαστός, αφού μετρά πάνω από δυο δεκαετίες, ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι ανάμεσα τους. Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ στο Netflix, όπου παρουσιάζει την ζωή και την καριέρα του, η Βικτόρια ρωτήθηκε για πρώτη φορά να πάρει θέση στις φημολογούμενες απιστίες του συντρόφου της.

«Δεν έχω υπάρξει πιο δυστυχισμένη σε ολόκληρη τη ζωή μου», απάντησε τότε η ίδια. Η σχεδιάστρια μόδας, η οποία παντρεύτηκε με τον πρώην άσο του ποδοσφαίρου τον Ιούλιο του 1999, παραδέχτηκε ότι είχε πικρία με τον Ντέιβιντ μετά τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν και μιλούσαν για απιστία του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σημείωσε στο ντοκιμαντέρ ότι κλείστηκε στον εαυτό της και “εσωτερίκευσε” το τραύμα για να υποστηρίξει την ποδοσφαιρική καριέρα του συζύγου της.

«Δεν είναι ότι αισθανόμουν ότι δεν ακούγομαι επειδή είχα υπόψη μου ότι χρειαζόταν να μένει συγκεντρωμένος», τόνισε η Βικτόρια Μπέκαμ. To 2003, ο Ντέιβιντ πήγε στην Ισπανία για να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Bικτόρια παρέμεινε στη Βρετανία με τους γιους της Brooklyn και Romeo.

