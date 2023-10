Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ: «Έχουμε χωρίσει με τον Γουίλ από το 2016» - Η παράλληλη σχέση και η αναφορά στο χαστούκι

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική η Τζέιντα Σμιθ για την προσωπική της ζωή και τον γάμο της με τον Γουίλ

«Είμαστε σε διάσταση και κάνουμε εντελώς χωριστές ζωές από το 2016», δήλωσε η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, αναφερόμενη στον σύζυγό της Γουίλ Σμιθ, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους.



Η ίδια εξομολογήθηκε σε συνέντευξη της στο «Jada's Story – An NBC News Special», το οποίο θα μεταδοθεί στις 13 Οκτωβρίου, πως το διάσημο ζευγάρι είναι σε διάσταση από το 2016, ενώ αναφέρθηκε και στο πολυσυζητημένο χαστούκι στα Όσκαρ του 2020.

Jada Pinkett Smith reveals that she and Will Smith have been separated for 7 years. pic.twitter.com/q1nffWCV8t