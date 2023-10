H Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ μόλις απάντησε στις φήμες που θέλουν εκείνη και τον Γουίλ Σμιθ να είναι ομοφυλόφιλοι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο NBC, η ηθοποιός ρωτήθηκε για όλες εκείνες τις φήμες που βγαίνουν ανά διαστήματα και αφορούν την ίδια και τον πρώην σύζυγό της

Μετά την αποκάλυψη ότι το διάσημο ζευγάρι είναι σε διάσταση από το 2016, η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ πριν λίγες ώρες, απάντησε στις φήμες που θέλουν εκείνη και τον Γουίλ Σμιθ να είναι ομοφυλόφιλοι.

Σε συνέντευξή της στο NBC, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τις φήμες που κυκλοφορούν κατά διαστήματα και αφορούν την ίδια και τον πρώην σύζυγό της. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος Χόντα Κοτμπ αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και υποστηρίζουν ότι έχουν ανοιχτό γάμο, ότι είναι swingers, ότι πολλοί πιστεύουν πως ο Will Smith είναι ομοφυλόφιλος ή ότι εκείνη έχει άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις.

Jada Pinkett Smith gives VERY interesting answer when asked if she and Will Smith are gay https://t.co/e1zgxeWNBp