H Αντέλ μίλησε με ειλικρίνεια για την επικίνδυνη σχέση της με το αλκοόλ

Τι είναι ο «οριακός αλκοολισμός» από τον οποίο δήλωσε ότι πάσχει

Όσοι βρίσκονται στον σκοτεινό κόσμο των εθισμών γνωρίζουν καλά πόσο δύσκολο να βγεις από αυτόν. Από αυτόν τον κόσμο έχει περάσει και η Αντέλ, η οποία έχει αναφερθεί και στο παρελθόν για την μάχη της με το αλκοόλ.

«Πάντα είχα μια πολύ στενή σχέση με το αλκοόλ. Πάντα με γοήτευε πολύ το αλκοόλ. Είναι αυτό που κράτησε τον μπαμπά μου μακριά μου», είχε δηλώσει το 2021 στην αμερικανική Vogue.

Το αλκοόλ όμως δεν ευθύνεται μόνο για τη αποστασιοποιημένη σχέση της με τον πατέρα της, αλλά και για πολλές ακόμη ντροπιαστικές στιγμές της. Όπως όταν βρέθηκε σε ένα γκέι μπαρ στο Λονδίνο και αποφάσισε να δείξει τις χορευτικές της ικανότητες στην μπάρα, όχι με μεγάλη ισορροπία.

Αυτή τη φορά, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και πάλι στο ποτό, με αφορμή έναν θαυμαστή. Σε πρόσφατη συναυλία της στο Las Vegas, ένας θαυμαστής της απολάμβανε τα τραγούδια της με ένα ποτό στο χέρι. Τότε η Αντέλ τον είδε και του απευθύνθηκε:

Και τότε, συνέχισε τον λόγο της αποκαλύπτοντας πως εδώ και 3 μήνες έχει κόψει εντελώς το ποτό. «Σταμάτησα να πίνω περίπου εδώ και τρεισήμισι μήνες. Είναι βαρετά χωρίς αλκοόλ. Ήμουν άλλωστε και “οριακά αλκοολική” από τα 20 μου, και μου λείπει τόσο πολύ. Έχω κόψει και την καφεΐνη».

