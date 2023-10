O Ντι Κάπριο, το μποξεράκι του και το χέρι της Τσερέτι, ήταν το φετινό Halloween meme

Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή - τη θερμοκρασία ανεβάζει ο Λίο

Ο έρωτας κι ο βήχας δεν κρύβονται, και το αποδεικνύουν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βικτόρια Τσερέτι. Πήγαν σε Halloween party, εκείνη κάτι ντύθηκε με κατακόκκινη περούκα, εκείνος ντύθηκε ο εαυτός του και, μαζί, βγήκαν έξω για μία εκδήλωση αγάπης.

Παπαράτσι την έπιασαν να έχει το χέρι της στο παντελόνι του – και καλά έκανε, εμείς δεν κρίνουμε. Θα κρίνουμε μόνο το απαράδεκτο μποξεράκι του Ντι Κάπριο - είναι τεράστιο ρεντ φλαγκ.

Το X, δηλαδή το πρώην Twitter, τα είδε και τα memes είναι καταπληκτικά.

Looking right at the camera with your hand in Leonardo Dicaprio's boochie cat is just diabolical behavior my goodness. https://t.co/BXKnmyPdh4