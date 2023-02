Ο Leonardo DiCaprio έχει σχέση με 19χρονη, και το Twitter έδωσε ρεσιτάλ δημιουργικού χλευασμού

Ο Leo δεν ξέρουμε πώς νιώθει, το Twitter το καταευχαριστήθηκε πάντως

Όλοι ξέραμε την ηλικιακή προτίμηση του Leo στις ερωτικές σχέσεις, αλλά κάπου το παραξήλωσε κι αυτός. Σύμφωνα με φήμες, το καινούριο του κορίτσι είναι το 19χρονο μοντέλο, και τραγουδίστρια, Eden Polani. Εθεάθησαν στο πάρτι που έκανε η Polani για την κυκλοφορία του δίσκου της.

Αν και υποτίθεται ότι ο DiCaprio έχει σχέση με την επίσης πολύ νεαρή (23-25) Victoria Lamas, εκείνο το βράδυ ήταν μόνος του, και αρκετά κοντά με την Eden.

Αν και δεν θα κρίνουμε εμείς εδώ με ποια ή ποιες βγαίνει, είναι γεγονός ότι το 19 είναι πολύ μακριά από το 48, που είναι η ηλικία του ηθοποιού. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, οι αντιδράσεις ήταν πολλές, και κατά βάση σαρκαστικές. Όπως το ότι η Polani τελείωσε το σχολείο ενώ ήμασταν στην καραντίνα ή ότι είναι νεότερη από την ταινία του Τιτανικού.

«Κάποιος πρέπει να σταματήσει τον Leonardo. Η φάση ήταν αστεία μέχρι πριν 10 κοπέλες». «Ο DiCaprio ανησυχεί τόσο για το κλίμα, επειδή θέλει να αφήσει έναν καλύτερο κόσμο για τις κοπέλες του». Κυκλοφορούν επίσης φωτογραφίες του Pedro Pascal, με τη συμπρωταγωνίστριά του από το "The Last of us", Bella Ramsey, που έχουν την ίδια ηλικιακή διαφορά, αλλά της φέρεται σαν πατέρας. Ακόμα και αν ισχύει, οι τελευταίες του σχέσεις ολοκληρώνονται σε χρόνο ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση, είναι λίγο θλιβερό να βλέπεις έναν 50άρη να επιλέγει μόνο κοπέλες που θα μπορούσαν να είναι άνετα κόρες του.