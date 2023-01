Μπορεί το The Last of Us να γίνει πραγματικότητα; Οι μύκητες θα μπορούσαν να μας κάνουν ζόμπι, λένε οι επιστήμονες

Μήπως η σειρά για ζόμπι-μύκητες δεν είναι και τόσο σουρεάλ;

Η σειρά The Last of Us ξεκίνησε ως μετα-αποκαλυπτικό βιντεοπαιχνίδι με ζόμπι και αν όλο αυτό σου ακούγεται πολύ σουρεάλ, θα σου έλεγα να το ξανασκεφτείς.

Στο πρώτο επεισόδιο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, βλέπουμε πώς ένας μύκητας μολύνει βίαια την ανθρωπότητα και προκαλεί παγκόσμια πανδημία. Αν αφήσουμε στην άκρη τους σκοτωμούς και τα ζόμπι, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι ένα πιθανό σενάριο.

Η σειρά εξάλλου ξεκινά με μία επιστημονική συζήτηση σε τηλεοπτική εκπομπή, κάπου στα 60s. Εκεί εξηγείται το πώς οι μύκητες είναι επικίνδυνοι και γιατί τους παραβλέπουμε. «Σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από την ελονοσία. Αυτή η σειρά είναι τρομερά ενδιαφέρουσα γιατί θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων πάνω στο θέμα», εξηγεί ο εντομολόγος David Hughes, που μοιράστηκε την έρευνά του με τους δημιουργούς της σειράς.

Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, οι μύκητες είναι ένα από τα έξι βασίλεια της ζωής. Τους έχουμε στο μυαλό μας σαν μανιτάρια ή λειχήνες. Εμφανίζονται σαν φυτά που τρέφονται από άλλους οργανισμούς (άρα είναι ξενιστές), αποσυνθέτουν νεκρή οργανική ύλη και συνυπάρχουν με άλλους οργανισμούς. Αν και δεν ενοχλούν τους ανθρώπους, επιτίθενται σε έντομα και φυτά με τρομακτικούς τρόπους, σαν αφροδίσιο νόσημα.

Ο μύκητας που ενέπνευσε τη δημιουργία του βιντεοπαιχνιδιού είναι το μανιτάρι Cordyceps, γνωστό και ως ζόμπι-μυρμήγκι.

Ο λόγος που δεν πλησιάζουν τους ανθρώπους είναι επειδή συνήθως δεν αντέχουν την υψηλή θερμοκρασία μας. Τι θα γινόταν όμως αν κάποια είδη μπορούσαν, όπως προειδοποιεί ο Δρ. Neuman στο πρώτο επεισόδιο.

Οι μύκητες ήδη προσαρμόζονται

Όταν ένας γιγάντιος αστεροειδής χτύπησε τη Γη πριν από 66 εκατ. χρόνια, οι μύκητες εμφανίστηκαν ξαφνικά και συνέβαλαν στη μείωση των ερπετών και των φυτών, σύμφωνα με τον επιδημιολόγο Arturo Casadevall. Τώρα που μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αφού όλοι προσαρμοζόμαστε στις νέες θερμοκρασίες, οι μύκητες κάνουν το ίδιο ακριβώς. «Οι μύκητες θα προσαρμοστούν στα πιο ζεστά κλίματα αναπτύσσοντας μεγαλύτερη ανοχή. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι κάποιοι θα μπορούν να αναπτύσσονται σε ανθρώπινες θερμοκρασίες, προκαλώντας ασθένειες που δεν έχουμε ξαναδεί», εξηγεί ο Casadevall και τώρα έχουμε να ανησυχούμε για ένα ακόμη πρόβλημα.

Unsplash/Alex Carter

Σαν να μην έφτανε αυτό, δημιουργούντα νέοι μύκητες σε μέρη που δεν θα έπρεπε. Αρκετοί ασθενείς με Covid έχουν μολυνθεί από τον Candida auris, ενώ βρίσκονται στο νοσοκομείο και είναι τρομερά ανθεκτικοί σε φάρμακα.

Γιατί οι μύκητες αποτελούν τόσο μεγάλη πρόκληση;

Γιατί, είτε το πιστεύεις είτε όχι, μοιραζόμαστε παρόμοια γονίδια, με τους μύκητες να μοιάζουν περισσότερα με τα ζώα και λιγότερο με τα φυτά. Άρα το φάρμακο που θα μπορούσε να τους καταστρέψει, είναι σε θέση να καταστρέψει και δικά μας κύτταρα. Οι ερευνητές αναζητούν τη σωστή θεραπεία, ενώ οι μύκητες μεταδίδονται πανεύκολα μέσα από τον αέρα, μέσω ζώων αλλά και μέσω ανθρώπων.

Τα καλά νέα

Αν και οι ερευνητές κατάφεραν να μάς τρομάξουν, η σειρά "The Last of Us" δεν είναι σίγουρα ρεαλιστική, αφού δείχνει τους μύκητες να μπαίνουν στα σώματα των ανθρώπων και να ελέγχουν κάθε τους κίνηση. Κάτι που συμβαίνει στα έντομα, αλλά όχι σε εμάς. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να μάς δημιουργήσει μία ζάλη ή να λειτουργήσει σαν ψυχότροπες ουσίες.

«Έχουμε δει πολλά παραδείγματα φυτών, ζώων ή μικροοργανισμών που προσαρμόστηκαν σε αυξημένες θερμοκρασίες. Αφού οι μύκητες διευκολύνουν την ικανότητά μας να καλλιεργούμε φαγητό, δεν περιμένουμε να φερθούν με διαφορετικό τρόπο», καταλήγει ο Hughes και επιλέγουμε να βασιστούμε σε αυτό.