Ο Pedro Pascal ευχαριστεί τους μετανάστες γονείς του, στην πρώτη του εμφάνιση στο SNL

Ο ηθοποιός απευθύνθηκε στα ισπανικά στους συγγενείς του στη Χιλή

Αν δεν παρουσίαζε τώρα ο Pedro Pascal το Saturday Night Live, πότε θα το έκανε; Λίγο πριν κυκλοφορήσει το 4ο επεισόδιο της σειράς που απογείωσε την καριέρα του, "The Last of Us", ήταν ο οικοδεσπότης του SNL, στις 4 Φεβρουαρίου. Μουσικοί guests, οι επίσης αγαπημένοι Coldplay.

Αφού βγήκε φορώντας αυτό το υπέροχο μωβ πουκάμισο και ξεδίπλωσε το κωμικό του ταλέντο, πήρε πολύ λίγο χρόνο για να ευχαριστήσει τους γονείς του. Ο Pascal ενημέρωσε το κοινό ότι οι γονείς του δραπέτευσαν από τη χούντα του Πινοσέτ στην Αργεντινή, όταν ο Pedro ήταν μόλις 9 μηνών.

«Ήταν τόσο γενναίοι, και χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσα να έρθω σε αυτή την όμορφη χώρα. Και σίγουρα δεν θα στεκόμουν μπροστά σας απόψε. Πολλοί από τους συγγενείς του παραμένουν στη Χιλή και δίνουν το τηλέφωνό του σε αγνώστους, όπως είπε αστειευόμενος. «Σας αγαπώ, μου λείπετε, μην δίνετε τον αριθμό μου», είπε στα ισπανικά.

Μοιράστηκε επίσης μία αστεία ιστορία, όπου ένας πατέρας του ζήτησε να μιλήσει μέσω Zoom στον 6χρονο γιο του, που τον λάτρεψε στο Mandalorian. «Δεν είχε ιδέα βέβαια ποιος είμαι γιατί φορούσα μάσκα. Οπότε μου ζητούσε να μιλήσω με τη φωνή του Mando, η οποία όμως ακούγεται σαν πορνό αν δεν φοράς τη μάσκα. Περνούσαν λοιπόν άνθρωποι στον δρόμο και με έβλεπαν να μιλάω ερωτικά σε ένα 6χρονο παιδί».

Ο Pedro Pascal είχε ήδη καριέρα στο Hollywood, απλώς τώρα έγινε ο hot daddy της σειράς, The Last Of Us, για την οποία μιλούν όλοι.