The Last of Us: Πάει το «Running Up That Hill», τώρα όλοι ακούν το «Long Long Time» της Linda Ronstadt

Το τραγούδι "Long Long Time" του 1970 αποκτά νέα καριέρα

Το καλό με το να βάζεις παλιά τραγούδια σε νέες σειρές, είναι ότι τα μαθαίνουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά το 1995 και ότι αποκτούν έναν δεύτερο γύρο καριέρας. Ό,τι συνέβη ακριβώς με το "Running Up That Hill" της Kate Bush στον 4ο κύκλο του Stranger Things.

Αυτό περίπου συνέβη και με το κλασικό κομμάτι της Linda Ronstadt, "Long Long Time", που έντυσε το 3ο επεισόδιο της post apocalyptic σειράς, "The Last of Us". Το γλυκόπικρο επεισόδιο για την queer ιστορία του Bill (Nick Offerman) και του Frank (Murray Bartlett) ήταν ένα υποδειγματικό δείγμα καλής τηλεόρασης, συγκίνησε (σχεδόν) τους πάντες και χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο για την LGBTQ κοινότητα και την εκπροσώπησή της σε τόσο μεγάλα τηλεοπτικά projects.

Βλέπουμε λοιπόν τον Frank, που έχει μόλις μπει στο σπίτι του Bill, να κάθεται στο πιάνο και να παίζει μία όχι και τόσο καλή εκδοχή αυτού του υπέροχου κομματιού. Ο Bill τον σηκώνει για να το παίξει ο ίδιος, και παραδίδει μια σπαρακτική ερμηνεία του τραγουδιού. Στο τέλος του επεισοδίου ακούμε ξανά το τραγούδι, αυτή τη φορά από την original εκδοχή της Linda Ronstadt. Αλλά ας μην κάνουμε άλλα mild spoilers.

Μία γλυκιά σκηνή της σειράς ήταν αρκετή για να αναζητήσουν οι θεατές το τραγούδι στο Spotify και να αυξήσουν τα streams κατά 4.900%, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είχα μια σκέψη ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ότι θα παίζαμε ένα τραγούδι και θα μάς εξέπληττε το ποιος το λέει καλά και ποιος κακά. Θυμάμαι να λέω στον Neil ότι δεν είμαι σίγουρος για το ποιο θα είναι το κομμάτι, αλλά ήξερα ότι θα είναι λυπημένο και θα μιλά για την αγάπη που τελικά δεν αποκτάς, αλλά τελικά αποδέχεσαι ότι θα είσαι μόνος. Και δεν θα έπρεπε να είναι ένα τραγούδι που ξέρουμε όλοι», είπε ο ένας εκ των δημιουργών της σειράς, Craig Mazin.

Την απάντηση έδωσε ο φίλος του, Seth Rudetsky. «Χρειαζόμουν κάτι για 30 δευτερόλεπτα, και το Long Long Time ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα». Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1970, στο album "Silk Purse", το δεύτερο της Linda Ronstadt.