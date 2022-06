Pride Month: 10 LGBTQ+ σειρές και ταινίες που διηγούνται πραγματικά ρεαλιστικές ιστορίες

10 σειρές και ταινίες που θα δεις το φετινό Pride Month

Η ποπ κουλτούρα έχει τη δύναμη να διηγηθεί πραγματικές ιστορίες, δημιουργώντας ένταση, συναίσθημα και δραματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η ζωή αρκεί από μόνη της για να σε κάνει να τα νιώσεις όλα αυτά. Και εφόσον έχουμε αφήσει πίσω μας τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εποχές της υπερβολής, οι σειρές και ταινίες που ακολουθούν απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την LGBTQ+ κοινότητα.

Η ποπ κουλτούρα που επιτρέπει στο κοινό να ταυτιστεί και να βρει τον εαυτό του μέσα από απλές καθημερινές ιστορίες έρωτα, αγάπης και σεξ. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Pride κι εμείς τον γιορτάζουμε με μπόλικο ρεαλισμό.

Heartstopper

Δεν γίνεται να μην κάνω μνεία σε μία φρέσκια σειρά που προσγειώθηκε πριν λίγους μήνες στο Netflix και μας μαθαίνει τι σημαίνει αποδοχή, επικοινωνία και η αναγκαιότητα του να έχεις φίλους και ανθρώπους που σε αγαπούν πραγματικότητα. Μία εφηβική σειρά που στην πραγματικότητα απευθύνεται σε όλους μας.

Pride

Με ένα cast που δεν θα ξεχάσεις, το Pride περιγράφει την αληθινή ιστορία των ακτιβιστών του 1984 που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις των ανθρακωρύχων και έγιναν μια γροθιά, κάπου στην Ουαλία. Ζεστή, ειλικρινής και ανεβαστική ταινία που περιγράφει δραματικές ιστορίες.

Call Me By Your Name

Αν και μετά την αποκάλυψη των κανιβαλιστικών διαθέσεων του Armie Hammer, βλέπουμε με πιο αμήχανα μάτια το Call Me By Your Name, δεν παύει να είναι μία coming of age ταινία, που περιγράφει τον νεανικό έρωτα με καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή, έχει ένα φανταστικό soundtrack και δείχνει το γκέι σεξ με ρεαλιστικό τρόπο αλλά και τον αναπόφευκτο χωρισμό. Και μπράβο για αυτό.

Το Ταξίδι

Μία ταινία που είδαμε στο φετινό Queer Movie Nights και δείχνει τη σχέση ενός άνεργου μουσικού καθηγητή με τον τρανς πατέρα του (και πώς αυτό λειτουργεί για έναν άνθρωπο παλαιότερη γενιάς), οι οποίοι κάνουν ένα ταξίδι για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας. Γλυκό, λυτρωτικό, απόλυτα ρεαλιστικό.

Μέλλον για Τρεις

Ο Πάρβις, γιος Ιρανών μεταναστών, περνάει την ώρα του στην μικρή του πόλη βγαίνοντας ραντεβού στο Grindr και πηγαίνοντας σε ρέηβ πάρτι. Όταν τον πιάνουν να κλέβει από ένα κατάστημα, τον στέλνουν να κάνει κοινοτική εργασία σε ένα κέντρο προσφύγων όπου θα γνωρίσει την Μπανάφσε και τον Αμόν από το Ιράν. Όταν ο Πάρβις και ο Αμόν αναπτύξουν ερωτικά αισθήματα ο ένας για τον άλλον, η σχέση των τριών τους θα δοκιμαστεί.

The Power of the Dog

Η ταινία της Jane Campion που προκάλεσε την οργή του ηθοποιού Sam Elliott, πράγμα που την κάνει ακόμα πιο ρεαλιστική. Η ιστορία ενός σκληροτράχηλου cowboy, που κρύβεται πίσω από τον ίδιο του τον εαυτό και φέρεται σκληρά σε όλους εξαιτίας αυτού. Οσκαρική ταινία πολύ δυνατές ερμηνείες.

God's Own Country

Μία πολύ δυνατή βρετανική ταινία για έναν πρόσφυγα από τη Ρουμανία και έναν αγρότη από το Yorkshire. Βγήκε την περίοδο της μεγάλης κρίσης της Συρίας και του προσφυγικού της και περιγράφει την αρχή ενός έρωτα μεταξύ δύο ανδρών από διαφορετικά backgrounds, ενώ προσπαθούν να καταπολεμήσουν την τοξική πατριαρχία που έχουν εσωτερικεύσει.

A Fantastic Woman

Μία Χιλιανή ταινία που κέρδισε Όσκαρ για την ιστορία της Marina, μίας τρανς γυναίκας που χάνει ξαφνικά τον σύντροφό της από εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Στη συνέχεια, έχει να αντιμετωπίσει την πρώην σύζυγο και την τρανσφοβική του οικογένεια που της απαγορεύουν την είσοδο στην εκκλησία.

The Bisexual

Η σειρά που έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί η Desiree Akhavan και εξερευνά τη μορφή της σεξουαλικότητας που πολεμήθηκε για χρόνια. Απόλυτα ρεαλιστικές ερωτικές σκηνές και η εξερεύνηση της ταυτότητας που δεν γίνεται μόνο στην εφηβεία.

Please Like Me

Η περίπου αυτοβιογραφική σειρά του Αυστραλού Josh Thomas που λάτρεψα, επειδή είναι τόσο αστεία, πραγματική και ταυτόχρονα πολύπλοκη. Ενώ προσπαθεί να βρει τον εαυτό του και τη σεξουαλικότητά του, καλείται να διαχειριστεί και την ψυχική νόσο της μητέρας του.