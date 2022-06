«Ο κόσμος τρελάθηκε!»: Πώς το Stranger Things έπλασε μια νέα γενιά θαυμαστών της Kate Bush

Η Kate Bush μίλησε στο BBC για την επανεμφάνιση του τραγουδιού Running Up That Hill λόγω του Stranger Things

Ο αδερφός μου είναι 13 και περνάει τη φάση που σημειώνει οτιδήποτε του ακούγεται cool και edgy για να το ακούσει μετά μόνος του ξανά και ξανά μέχρι να το βαρεθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα με ρώτησε λοιπόν αν ξέρω την Kate Bush. «Την έμαθα από το Stranger Things και μετά το είπα στους συμμαθητές μου και μου είπαν ότι ξέρουν το τραγούδι από το TikTok. Και μετά άκουσα κι ένα άλλο που τραγουδάει λίγο με τη μύτη της. Είναι λίγο περίεργη αλλά είναι καλή μουσική» μου είπε με τη σιγουριά που μπορεί να έχει μόνο ένα 13χρονο που μόλις ανακάλυψε την «καλή μουσική».

Κατά βάθος ζηλεύω λίγο τη Gen Z γιατί ανακάλυψαν την Kate Bush όλοι μαζί, ταυτόχρονα, από το Stranger Things και το TikTok και δεν θα χρειαστεί να πείσουν τους φίλους τους να δουν το βίντεο κλιπ του Wuthering Heights μέχρι το τέλος. Με τη συμπερίληψη του τραγουδιού Running Up That Hill, η σειρά δημιούργησε μια νέα γενιά θαυμαστών σχεδόν στιγμιαία και απρόσμενα. Τόσο απρόσμενα που ούτε η ίδια η Kate Bush δεν το περίμενε.

«Είναι μια εξαιρετική σειρά» είπε η Bush σε συνέντευξή της στο BBC Radio, «και υπέθεσα ότι θα ακουγόταν λίγο παραπάνω. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι θα γινόταν αυτό που έγινε». Το Running Up That Hill κυκλοφόρησε το 1985. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στα UK charts, ενώ μπορεί να διατηρήσει τη θέση του και για δεύτερη εβδομάδα, παρά τις νέες κυκλοφορίες του Drake και της Beyoncé. Την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στην 4η θέση και των US charts. Είναι ξεκάθαρο ότι το τραγούδι περνά τη δική του Αναγέννηση.

Η ίδια η Bush είχε πολλά χρόνια να ακούσει το τραγούδι. «Δεν ακούω ποτέ τα παλιά μου κομμάτια» είπε στη συνέντευξή της στην Emma Barnett. Δήλωσε πάντως πολύ ευχαριστημένη με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε στη σειρά. «Είδα τη σειρά από την πρώτη σεζόν, οπότε ήξερα τι γινόταν. Και σκέφτηκα ότι ήταν ένα πολύ ωραίος και θετικός τρόπος να συμπεριλάβουν το τραγούδι. Ξέρεις, σχεδόν σαν φυλαχτό για τη Max. Βασικά ναι, το βρήκα συγκινητικό», δήλωσε.

Ο συνδημιουργός του Stranger Things Matt Duffer είχε πει σε δική του συνέντευξη ότι υπάρχει ένα ακόμη τραγούδι της Kate Bush στα τελευταία 2 επεισόδια της σεζόν που θα κυκλοφορήσουν την 1η Ιουλίου. «Υπάρχει ένα επικό Kate Bush moment στο φινάλε. Δεν το περιμέναμε, το ανακαλύψαμε στο μοντάζ» δήλωσε. «Η σκηνή ήταν καλή και ήμασταν ευχαριστημένοι, αλλά κάτι έλειπε. Και σκέφτηκα “ας δοκιμάσουμε λίγη Kate. Η Kate δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ”. Μετά η σκηνή απογειώθηκε. Είναι πιστεύω το πιο επικό Kate Bush moment».

Στη συνέντευξή της στο BBC, η Kate Bush αναφέρθηκε επίσης στο 2022 ως «μια συναρπαστική χρονιά… Εντάξει, είναι μια απαίσια χρονιά για πολύ κόσμο από πολλές απόψεις. Πολύ δύσκολη. Αλλά παράλληλα συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. Η τεχνολογία εξελίσσεται με απίστευτους ρυθμούς. Είναι αρκετά αγχωτικό στην πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν και εξελίξεις στην ιατρική και άλλες θετικές πτυχές. Πρέπει απλώς να ψάξεις λίγο παραπάνω για να τις βρεις αυτή τη στιγμή». Η απάντηση της εκφράζει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε όχι μόνο για το 2022, αλλά τουλάχιστον για τη δεκαετία γενικότερα.

Όπως θα έλεγε και ο αδερφός μου, «We stan». Κι έπειτα θα γυρνούσε να με ρωτήσει «Ξέρεις τι σημαίνει “stan”;».