Ζόε Κράβιτζ και Τσάνινγκ Τέιτουμ αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση σε Halloween πάρτι και το νέο δαχτυλίδι αρραβώνων

Εδώ και δυο χρόνια αποτελούν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ και σύμφωνα με δημοσίευμα του People, o Τσάνινγκ Τέιτουμ αρραβωνιάστηκε με τη Ζόε Κράβιτζ, μετά τη γνωριμία τους το 2021.



Η είδηση έγινε γνωστή το Σαββατοκύριακο, όταν οι δυο σταρ φωτογραφήθηκαν φεύγοντας από ένα αποκριάτικο πάρτι και η Κράβιτζ (ντυμένη Ρόζμαρι Γούντχαουζ από την ταινία τρόμου του 1968 Rosemary's Baby) έδειξε το νέο της δαχτυλίδι αρραβώνων στα στιγμιότυπα.

