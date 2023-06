Channing Tatum: «Σαν γονιός κι εγώ, προσπαθώ να μην τρελάνω το παιδί - αν και ξέρω πως θα γίνει»

Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς είναι να είσαι single dad κι εξήγησε τι τύπος πατέρα είναι

O Channing Tatum είναι single dad, δεν τα βρήκε εύκολα από την αρχή και δεν ντρέπεται να το πει. Ο ηθοποιός που έχει μία κόρη, τη 10χρονη Everly, με την Jenna Dewan, εμφανίστηκε στην εκπομπή TODAY with Soda and Jenna, μίλησε για το τελευταίο παιδικό βιβλίο που έγραψε, The One and Only Sparkella and the Big Lie και εξήγησε πώς αυτό τον βοήθησε να διαχειριστεί την πατρότητα.

Όταν τον ρώτησαν πώς είναι ως γονιός; εκείνος απάντησε: «Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Απλώς προσπαθώ να το καταφέρω. Πιστεύω πως, όπως κάθε γονιός, έτσι κι εγώ, απλώς προσπαθώ να μην τρελάνω το παιδί. Αλλά ξέρω πως θα γίνει».

«Όταν έμαθα ότι θα έκανα παιδί, σκεφτόμουν πως, εντάξει, θα γίνω ο γονιός - σκοπεύω να γίνω ο γονιός - που θα τη βάζει σε περισσότερους μπελάδες αντί να τη βοηθά να τους αποφύγει. Και μετά μετά, όσο μεγαλώνουν, συνειδητοποιείς πως πρέπει να βάλεις όρια».

«Και, με έναν περίεργο τρόπο, τα παιδιά, ενώ δεν θέλουν όρια, τα θέλουν κιόλας. Το άγχος της φεύγει, νιώθει λιγότερο στρες, καταλαβαίνει τους κανόνες. Και δεν είναι καν οι δικοί σου κανόνες, εμείς λέμε πως είναι οι κανόνες του σπιτιού», πρόσθεσε.

Οι κανόνες της οικίας Tatum είναι απλοί αλλά απαραίτητοι. Μεταξύ άλλων, πρέπει πάντα να βάζεις το πιάτο σου στον νεροχύτη, να μαζεύεις τα ρούχα σου, να πλένεις τα δόντια σου - τίποτα παράλογο δηλαδή.