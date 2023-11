Η Χάιντι Κλουμ κέρδισε και φέτος το Χάλογουιν: Το κοστούμι-παγώνι, οι χορευτές-φτερά και ο σύντροφος-αβγό

Η «βασίλισσα του Χάλογουιν», Χάιντι Κλουμ, σε ρόλο παγωνιού για φέτος

Η Χάιντι Κλουμ έχει αφήσει στην άκρη το Χόλιγουντ και ασχολείται με πιο διασκεδαστικά θέματα. Το διάσημο μοντέλο παίρνει αρκετά στα σοβαρά την γιορτή του Χάλογουιν, και έχει κερδίσει με το σπαθί της τον τίτλο της βασίλισσας της spooky γιορτής. Κάθε χρόνο σκέφτεται τα πιο πρωτότυπα κοστούμια και την έχουμε δει να μεταμορφώνεται από σκουλήκι, σε γυναίκα μεγάλης ηλικίας, σε Τζέσικα Ράμπιτ και ένα σωρό ακόμη χαρακτήρες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Χάιντι Κλουμ έβαλε τα δυνατά της για να κάνει αίσθηση με το κοστούμι της -και τα κατάφερε. Φτάνοντας στο μασκέ πάρτι που διοργάνωσε η ίδια στη Νέα Υόρκη, έκανε μια μεγαλειώδη είσοδο ντυμένη ως παγώνι. Με μια βελούδινη, ελέκτρικ μπλε φόρμα, στήθηκε μαζί με την ομάδα της, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.



Η ίδια αποτελούσε «τον λαιμό του παγωνιού», ενώ οι χορευτές δίπλα της ήταν επαγγελματίες από το Cirque du Soleil, ντυμένοι στα χρώματα που έχουν τα φτερά ενός παγωνιού.

Από το πάρτι δεν έλειψε ούτε ο σύντροφος της Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος παρίστανε το αβγό του παγωνιού. Τέλος να σημειωθεί, πως γι' αυτή την εμφάνιση του Χάλογουιν, το διάσημο μοντέλο προετοιμάζεται για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

