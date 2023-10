To Halloween των διάσημων: Ατελείωτο πάρτι και αμφιέσεις που ξεχώρισαν

Οι φετινές Halloween μεταμφιέσεις των celebrities

Το Χόλιγουντ γνωρίζει καλά, πως να γιορτάζει σωστά το Halloween, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές παγκοσμίως. Ειδικά στις ΗΠΑ, η συγκεκριμένη γιορτή έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κόσμου, αφού μικροί και μεγάλοι αρπάζουν την ευκαιρία και μεταμφιέζονται με δημιουργικά και «τρομακτικά κοστούμια».

Aφού σκαλίσουν τις κολοκύθες τους και διακοσμήσουν τα σπίτια τους ως στοιχειωμένα, προκειμένου να τρομάξουν και να διώξουν μακριά το κακό πνεύμα του Stingy Jack (αν δεν γνωρίζεις την ιστορία του Halloween, μπορείς να την τσεκάρεις εδώ), έρχεται η ώρα που τα θεματικά πάρτι έχουν την τιμητική τους.

Στο Χόλιγουντ, ένα από τα Halloween πάρτι που ξεχώρισαν, ήταν εκείνο της Κένταλ Τζένερ, ενώ πολλοί ακόμη celebrities, εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι με τις αμφιέσεις τους, και έκλεψαν την παράσταση:

Η Κένταλ, ως hostess της βραδιάς, αποφάσισε να μεταμφιεστεί σε Μέριλιν Μονρόε. Τουλάχιστον βαρετή σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά πετυχημένη αμφίεση:

Kendall Jenner as Marilyn Monroe for Halloween. pic.twitter.com/NIQ4uWINHa

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Τσάνινγκ Τέιτουμ - Ζόι Κραβιτζ στο πάρτι της Κένταλ

Channing Tatum and Zoë Kravitz leaving Kendall Jenner's Halloween party. https://t.co/SYxmWfn89A

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι σε πάρτι του Λος Άντζελες

Megan Fox and Machine Gun Kelly leaving Vas Morgan and Michael Braun's Halloween party in Los Angeles. https://t.co/or52hYmTfa

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Ηέιλι Μπίμπερ (μια από τις πολλές αμφιέσεις της και φέτος)

Hailey Bieber as Carmen Electra from ‘Scary Movie.’ pic.twitter.com/a03bsfgjlG — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2023

Μπίλι Άιλις ως καουμπόισσα

Billie Eilish leaving Kendall Jenner’s Halloween Party in Los Angeles. https://t.co/DZbw5bpEjW

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Ροζαλία με κουστούμι κύκνου

Rosalía was spotted wearing Björk’s Swan dress at a party. https://t.co/zeKU3WXmmr

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Αντέλ ως Μορτίσια Άνταμς

Adele shares new photo as Morticia Addams. pic.twitter.com/9GsW0fa2st — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (κανένα σχόλιο)

Leonardo DiCaprio at the Casamigos Halloween party in Los Angeles. https://t.co/8XvpgI9j8R — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Ντέμι Λοβάτο ως Χιονάτη

Demi Lovato dressed up as Snow White for Halloween. 🍎 pic.twitter.com/1hLa452rAI — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Μάργκοτ Ρόμπι με anonymous μάσκα

Margot Robbie at Halloween party in LA. https://t.co/7xjCbpxCK9 October 29, 2023

Άις Σπάισι ως Betty Boop

Ice Spice dressed as Betty Boop for Halloween. pic.twitter.com/UUEE5d4Ti4 — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Tζέσικα Άλμπα ως Μπρίτνεϊ

Jessica Alba as Britney Spears for Halloween. https://t.co/rsa0beeupy — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2023

Πάρις Χίλτον ως Κέιτι Πέρι

Paris Hilton lip-syncing to “Teenage Dream” while dressed as Katy Perry. https://t.co/JbLlzw9koC — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2023

