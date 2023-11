Σοφία Βεργκάρα: Ξανά ερωτευμένη με ορθοπεδικό χειρουργό, μετά το διαζύγιο από τον Μανγκανιέλο

«Η Σοφία ερωτεύεται τον Τζάστιν όσο περισσότερο χρόνο περνά μαζί του», δηλώνουν πηγές από το κοντινό περιβάλλον της Βεργκάρα

Πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή της Σοφία Βεργκάρα τους τελευταίους μήνες, αφού η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε τον Ιούλιο, το διαζύγιο της από τον Τζο Μανγκανιέλο, με τον οποίο υπήρξε 7 χρόνια παντρεμένη.



Με μια λιτή ανακοίνωση, οι δυο τους έκαναν λόγο για «αγεφύρωτες διαφορές» και ζήτησαν από τα media και τους θαυμαστές, να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους. Οι κοντινές πηγές, έκαναν λόγο για διαφωνίες στη σχέση τους, σχετικά με το θέμα απόκτησης παιδιού, με την ίδια να μην επιθυμεί την μητρότητα. Μέχρι και σήμερα όμως, κανείς δεν έχει μιλήσει με ακρίβεια για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό τους, ύστερα από 7 χρόνια.



Όλα αυτά όμως, φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν για την Βεργκάρα, αφού έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, και το τελευταίο διάστημα διατηρεί δεσμό με γνωστό ορθοπεδικό χειρουργό τους Λος Άντζελες. Ο λόγος για τον Τζάστιν Σαλιμάν με τον οποίο έχουν προχωρήσει και σε κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με πιο πρόσφατη, την χθεσινή τους εμφάνιση σε εστιατόριο της Καλιφόρνια. Το νέο ζευγάρι είχε εμφανιστεί μαζί και στο γενέθλιο δείπνο της Κιμ Καρντάσιαν, επιβεβαιώνοντας τις φήμες πως είναι ζευγάρι.

Sofia Vergara and Her New Boyfriend Justin Saliman Spotted Twinning During Dinner Date – See the Pics! https://t.co/KThqRnNDDo