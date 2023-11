Λίλι Γκλάντστοουν: Συναισθηματικά φορτισμένη στα βραβεία “Power of Women” για τις αυτόχθονες γυναίκες 

Η πρωταγωνίστρια του "Killers of the Flower Moon", σε μια ομιλία για την κακοποίηση των αυτόχθονων γυναικών, της ινδιάνικης φυλής Osage

Τα βραβεία του Variety “Power of Women” πραγματοποιήθηκαν εχθές βράδυ στο Λος άντζελες με γυναίκες από τον κόσμο του θεάματος να τιμούνται για το έργο και την καριέρα τους. Μια από τις καλεσμένες της βραδιάς που κατάφερε να ξεχωρίσει, είναι και η Λίλι Γκλάντστοουν, η οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, “Killers of the Flower Moon”.

Η Λίλι Γκλάντστοουν χάρισε στο παρευρισκόμενο πλήθος, και στους θαυμαστές, μια από τις καλύτερες ομιλίες της βραδιάς, αναφερόμενη σε εξαφανισμένες και δολοφονημένες αυτόχθονες γυναίκες και παιδιά, της ινδιάνικης φυλής Osage.

Η υπόθεση της ταινίας, ακολουθεί τα αληθινά γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1920 γύρω από τη ζωή της ινδιάνικης φυλής Osage. Η συγκεκριμένη φυλή εξοντώθηκε εν μια νυκτί, όταν ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στην περιοχή της Οκλαχόμα, όπου ζούσαν. Οι δολοφονίες προσέλκυσαν μέχρι και την προσοχή του τότε νεοσύστατου FBI, ενώ αποτέλεσαν ορισμένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στην χθεσινή απονομή των βραβείων “Power of Women”, η Γκλάντστοουν τιμήθηκε για το έργο της υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα γυναικών από τέτοιες φυλές. Η ηθοποιός συνεργάζεται στενά και με τον Εθνικό Οργανισμό Αυτόχθων Ινδιάνων Γυναικών (NIWRC), προκειμένου να δικαιώσουν αυτές τις φυλές, αλλά και να σταματήσουν τη βία εις βάρος τους. Σε αυτόν τον οργανισμό υπάρχουν και δεδομένα για γυναίκες που εξαφανίστηκαν, αλλά και δολοφονήθηκαν βάναυσα.

«Οι φυλετικές κυβερνήσεις σε αυτό το έθνος και οι συνθήκες με τους φυλετικούς ανθρώπους είναι ο λόγος που υπάρχουν ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να συνάψετε συνθήκη με άλλα έθνη για να αποκτήσετε τη δική σας εγκυρότητα. Και όμως αυτές οι συνθήκες δεν τηρούνται», ήταν μερικά από τα λόγια της Γκλάντστοουν.

«Τα κράτη δεν έχουν δικαιοδοσία σε φυλετική γη. Οι φυλές δεν έχουν δικαιοδοσία. Είναι μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι μόνοι άνθρωποι που έχουν οποιαδήποτε εξουσία να κάνουν οτιδήποτε δεν κάνουν τίποτα. Γι’ αυτό είναι αυτές οι γυναίκες εδώ», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια η ίδια αναφέρθηκε στον ακτιβισμό, αλλά και τον θαυμασμό προς τον συμπρωταγωνιστή της, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος εξίσου έχει αναλάβει σημαντικές ακτιβιστικές δράσεις για το περιβάλλον.

«Οι ιθαγενείς γυναίκες, τέσσερις στις πέντε στη ζωή μας, θα βιώσουν κάποια μορφή βίας στα χέρια ενός ρομαντικού συντρόφου», μοιράστηκε η Γκλάντστοουν. «Ένα πράγμα που κάνει το NIWRC είναι να προβάλλει αυτές τις ιστορίες επιζώντων μπροστά σε νομοθέτες, μπροστά στο Κογκρέσο, μπροστά σε ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να επιφέρουν πραγματική αλλαγή, να δώσουμε στους ανθρώπους μας ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Το ελάχιστο».