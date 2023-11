Η Κόρτνεϊ Κοξ αναβίωσε τη σκηνή με τη γαλοπούλα στο κεφάλι από τα «Φιλαράκια»

Ο ξεχωριστός τρόπος για να τιμήσει τον Μάθιου Πέρι με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών

Η Κόρτνεϊ Κοξ αναβίωσε χωρίς καμία αμφιβολία μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της αγαπημένης μας σειράς, «Φιλαράκια» με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τι έκανε; Ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram της- αν και αναφέρει ότι αποτελεί ένα flashback από πριν τρία χρόνια- στο οποίο την βλέπουμε να φορά στο κεφάλι της μια γαλοπούλα, γυαλιά και καπέλο και να χορεύει, με απώτερο στόχο και σκοπό να την συγχωρήσει ο «Τσάντλερ»- Μάθιου Πέρι- και να τον κάνει να ξεχαστεί και να γελάσει.

Δες το βίντεο της «Μόνικα» με τη γαλοπούλα στο κεφάλι:

Και μόνο που εμφανίστηκε μπροστά του έτσι, εκείνος δεν μπορούσε να κρατηθεί και ξέσπασε σε λόγια, λέγοντάς της παράλληλα πως είναι υπέροχη και πως την αγαπάει -αχ, αχ, αχ.

«Αναδρομή πριν από 3 χρόνια… Μάλλον δεν θα το ξανακάνω. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους!» ήταν η λεζάντα που συνόδευσε το παραπάνω βίντεο.

Ήταν τελικά αληθινή η γαλοπούλα που φορούσε;

Ο παραγωγός της σειράς, Ντέιβιντ Κρέιν είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι η γαλοπούλα που φορούσε στο κεφάλι της δεν ήταν αληθινή, αλλά ψεύτικη.

«Αυτή δεν είναι σίγουρα μια πραγματική γαλοπούλα. Νομίζω ότι δημιουργούνται πολλά θέματα υγείας με το να βάλεις μια γαλοπούλα στο κεφάλι κάποιου», ήταν τα χαρακτηριστικά του λόγια στο Entertainment Weekly το 2016.

Αυτή όμως που φορούσε στο βίντεο που ανέβασε η Κόρτνεϊ Κοξ ήταν πραγματική, κάτι που όπως τόνισε «ήταν αηδία».

Σε αυτό μάλιστα υπάρχει και η αυθεντική σκηνή, με την ίδια να δηλώνει: «Ελπίζω να σας κάνει χαρούμενους». Προβλήθηκε στο επεισόδιο, «The One With All the Thanksgivings» και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα όλων μας αφού οι δυο πρωταγωνιστές έρχονται κοντά και σιγά σιγά αρχίζουν τη σχέση τους.