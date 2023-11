Μία ημέρα στη ζωή ενός nepo baby: Η Σούζαν Σάραντον εμφανίζεται σε βίντεο του γιου της και τα σπάει (ξανά)

Διαγράφηκε από το πρακτορείο της αφού δήλωσε την ξεκάθαρη υποστήριξή της στην Παλαιστίνη

Η Σούζαν Σάραντον έχει γίνει το απόλυτο viral των ημερών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η αγαπημένη ηθοποιός παρευρέθηκε σε διαδήλωση που έγινε υπέρ της Παλαιστίνης, λίγες ημέρες πριν και, μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να είναι Εβραίοι αυτήν τη στιγμή, και παίρνουν μία γεύση του πώς είναι να είσαι Μουσουλμάνος σ’ αυτήν τη χώρα».

Ε, αυτα τα λόγια της στάθηκαν η αφορμή για να διακόψουν οι ιθύνοντες του πρακτορείου UTA τη συνεργασία που είχαν τα τελευταία χρόνια μαζί της.

Μάλιστα τον περασμένο μήνα, η επικεφαλής του τμήματος κινηματογράφου του ίδιου πρακτορείου, Μάχα Ντακίλ, απολύθηκε επειδή έκανε repost ένα IG story που έγραφε: «Αυτήν τη στιγμή, μαθαίνουμε ποιοι στηρίζουν τη γενοκτονία».

Τώρα, αποδεικνύει πόσο cool είναι και πόσο άνετα νιώθει με τον εαυτό της χωρίς να διστάζει στιγμή να τσαλακώσει την εικόνα της, παίρνοντας μέρος στο βίντεο του γιου της, “Day in the life of a nepo baby”, το οποίο ανέβεηκε στο Instagram.

Δες το βίντεο:

Αυτό ξεκινάει με τον γιο της, ο οποίος μας συστήνεται και περιγράφει με αναλυτικές λεπτομέρειες την πρωινή του ρουτίνα.

«Κάθε μέρα ξυπνάω και κάνω μερικές διατάσεις, πίνω λίγο νερό και διαλογίζομαι. Ο διαλογισμός είναι πολύ σημαντικός για μένα στο ξεκίνημα της ημέρας μου» -αυτό το λέει όσο τσεκάρει το κινητό του και αν δεν το κατάλαβες ακόμα, πρόκειται για μια σατιρική... περφόρμανς που σίγουρα θα σε κάνει να γελάσεις με την ψυχή σου, έχοντας στον τοίχο του ένα πόστερ με τη διάσημη μαμά του.

Στη συνέχεια βουρτσίζει τα δόντια του και ετοιμάζεται για να βγει για περπάτημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Βουρτσίζω τα δόντια μου από δύο έως τρία δευτερόλεπτα, παίρνω τα φάρμακά μου για τη μόλυνση του στόματός μου και μετά κάνω ένα ντους» -επιπλέον μας δείχνει και μια φωτογραφία του πατέρα του, Τιμ από την ταινία, The Shawshank Redemption, που είναι στο μπάνιο του.

Λίγο μετά επισκέπτεται τη μητέρα του, η οποία δεν φαίνεται και πολύ χαρούμενη που τον βλέπει μπροστά της, καυγαδίζουν και στο τέλος παίρνουν μέρος σε μία τελετή, σκοπός της είναι να αντλήσει ο Τιμ λίγο από το ταλέντο της.

Σούζαν, τα σπας.

Nepo baby - Νεοποτισμός

Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει, αφορά στους απογόνους διάσημων οι οποίοι λόγω αυτής της θέσης τους απολαμβάνουν προνόμια και μια σειρά από πλεονεκτήματα στην αρχή της καριέρας τους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να παλέψουν για να τα κατακτήσουν.