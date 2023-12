Μπιγιόνσε: «Να γελάτε, να χορεύετε, να κλαίτε, να εκφράζετε τα πάντα» - Το συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της

Όσα δήλωσε η Μπιγιόνσε λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας Renaissance, στο Λονδίνο

Ιδιαίτερα συγκινημένη είναι το τελευταίο διάστημα η Μπιγιόνσε μιας και επέστρεψε δυναμικά και μετά από χρόνια στη διεθνή μουσική σκηνή, με μια περιοδεία που άφησε ιστορία, αλλά και με μια ταινία, σχετικά με την πρόσφατη περιοδεία της και την πορεία της προς την κορυφή.



Πριν από λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της της ταινίας Renaissance Tour στο Λονδίνο, με την Μπιγιόνσε να δίνει το παρών συνοδευόμενη από την μεγάλη κόρη της, Μπλου Άιβι. Εκεί έκανε μια εμφάνιση φορώντας ένα λευκό κουστούμι και στέλνοντας ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους φαν της:

Beyoncé stuns for the Renaissance film after-party in London. pic.twitter.com/f8Yy2Ydn4e

Στην ταινία, υπάρχει μια ακόμη συγκινητική στιγμή, η οποία είναι αφιερωμένη στον θείο της Τζόνι, έναν ομοφυλόφιλο άνδρα, που σχεδίασε τα πρώτα κοστούμια της και του οποίου η αγάπη για τη house μουσική ενέπνευσε τα disco grooves του άλμπουμ και της περιοδείας Renaissance.



«Όπου κι αν πήγαινε, όλα καλυτερεύαν. Με βοήθησε να μεγαλώσω τα παιδιά μου και εκείνα τον αγαπούσαν και τον λάτρευαν. Ήταν ένας σωτήρας», αναφέρει η μητέρα της Μπιγιόνσε σε ένα απόσπασμα.



Ο θείος της, πέθανε όταν η Μπιγιόνσε έκανε τα πρώτα της βήματα στην καριέρα της. Η έμπνευση που πήρε όμως από τον ίδιο και από την κουλτούρα των γκέι ήταν πολύ έντονη, ενώ τα χορευτικά για την περιοδεία της, αποδίδονται σε εκείνον. Μάλιστα θαυμαστές της έγραψαν σε πανό: «Ο θείος Τζόνι θα ήταν περήφανος».

Beyoncé and Blue Ivy at the Renaissance film premiere in London. pic.twitter.com/RmjqIFneDw