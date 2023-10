Μπιγιόνσε: Το Renaissance World Tour γίνεται ταινία και μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ

H πιο επιτυχημένη περιοδεία στην καριέρα της Μπιγιόνσε, έγινε ταινία και αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ

Η βασίλισσα Μπιγιόνσε επέστρεψε στην σκηνή μετά από αρκετά χρόνια, και έκανε τους πάντες να παραμιλούν στις εμφανίσεις της. Σελέμπριτις και θαυμαστές έγιναν ένα, ζητωκραυγάζοντας μέσα στο πλήθος και μέσα σε ένα ατελείωτο και κατάμεστο στάδιο. Η περιοδεία της Μπιγιόνσε γράφει ιστορία, και γι' αυτό κινηματογραφήθηκε σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Renaissance: A Film by Beyoncé» το οποίο αναδεικνύει την προετοιμασία, αλλά και τις εκρηκτικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας από την πρώτη συναυλία στην Στοκχόλμη, έως και την τελευταία της, στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

«Πρόκειται για την ιδέα της Μπιγιόνσε και αφορά την παρουσίαση της σκληρής δουλειάς, τη συμμετοχής της σε κάθε πτυχή της παραγωγής, το δημιουργικό της μυαλό και το σκοπό της να δημιουργήσει ένα show που να συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης με τη μουσική», αναφέρεται στην περίληψη του ντοκιμαντέρ. «Πλήρως επιτυχημένη, η παγκόσμια περιοδεία Renaissance World Tour της Beyoncé δημιούργησε ένα καταφύγιο ελευθερίας και ενθουσιασμού για περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια θαυμαστές».

🚨 RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ officially releases in theaters on December 1. pic.twitter.com/ytxR5fE5eq