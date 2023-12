Χειροκρότημα για τον The Weeknd που δώρισε 2,5 εκ. δολ. για γεύματα στους αμάχους της Γάζας

Συνεισφέρει στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Ο The Weeknd, ο Πρέσβης Καλής Θελήσεως του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (WFP) και πολυπλατινένιος καλλιτέχνης διαθέτει 2,5 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, XO Humanitarian Fund, για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών στη Γάζα για τις οποίες έχει προειδοποιήσει το WFP.

Από τη δωρεά, που ισοδυναμεί με τέσσερα εκατομμύρια γεύματα έκτακτης ανάγκης, θα χρηματοδητεθεί η εξασφάλιση δεμάτων τροφίμων 820 μετρικών τόνων, με τα οποία μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης περισσότερων από 173.000 Παλαιστινίων για δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

The Weeknd‘s XO Humanitarian Fund is directing $2.5 million to Gaza, which will pay for the equivalent of more than four million emergency meals for affected civilians.



More: https://t.co/Y2C6BGotl3 pic.twitter.com/iarkpP0AK8