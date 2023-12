Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέκτησε το δικό του αστέρι στο «Walk of Fame» -Το reunion με τη «μητέρα» του από το «Home Alone»

«Merry Christmas, ya filthy animals».

Ναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο αγαπημένος Μακόλεϊ Κάλκιν, o ηθοποιός που γνωρίσαμε και ξεχωρίσαμε μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία, «Home Alone» που βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα, μόλις απέκτησε το δικό του αστέρι στο «Hollywood Walk of Fame».

#MacaulayCulkin gets his star on the #HollywoodWalkofFame just in time for the holidays. 🥹❤️ pic.twitter.com/FT3ffwCbxA — E! News (@enews) December 1, 2023

Στην τελετή, που ήταν άκρως συγκινητική είδαμε ένα reunion με την ηθοποιό, Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία όπως θυμάσαι υποδύθηκε τη μητέρα του.

Η ίδια δήλωσε: «Ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνο στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές».

Congratulations are in order to Macaulay Culkin, who received a star on the Hollywood Walk of Fame Friday. Catherine O'Hara, who played the mother of Culkin's character in "Home Alone" and its sequel, attended the ceremony. pic.twitter.com/Aa5KuYm28s — TODAY (@TODAYshow) December 2, 2023

A wholesome moment between Catherine O'Hara and Macaulay Culkin 🫶❤️ pic.twitter.com/vOuCKm4eNG — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) December 2, 2023

Εκεί βρέθηκαν επίσης τα αδέρφια του, οι φίλοι του, Πάρις Τζάκσον και Σεθ Γκριν και συμπρωταγωνίστριά του στο «Party Monster», Νατάσα Λιόν, η οποία εκφώνησε λόγο προς τιμήν του ηθοποιού.

Macaulay Culkin praises Brenda Song for not only giving him "purpose" but a "family" as well during his #HollywoodWalkOfFame speech. ❤️ pic.twitter.com/bFbyLlv4jl December 1, 2023

Εννοείται πως δίπλα του ξεχώριζε η αρραβωνιαστικιά του, η ηθοποιός Μπρέντα Σονγκ, και οι δύο γιοι του -στην ομιλία του ο ίδιος μάλιστα τόνισε πόσο σημαντική τιμή είναι γι' αυτόν που είναι πατέρας, ενώ ολοκλήρωσε χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική ατάκα του διάσημου ρόλο του: «Merry Christmas, ya filthy animals (Kαλά Χριστούγεννα, βρωμερά ζώα)».