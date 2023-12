H Σελίνα Γκόμεζ επιβεβαίωσε πως είναι σε σχέση με τον Μπένι Μπλάνκο, αλλά οι fans δεν το πήραν και πολύ ψύχραιμα

Σελίνα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο είναι μαζί -και τα σχόλια για τη σχέση τους, μόλις ξεκίνησαν

Η προσωπική ζωή της Σελίνα Γκόμεζ είναι ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Από τότε που έγινε γνωστό πως είναι σε σχέση με τον Τζάστιν, μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τα media και τους fans. Ύστερα από αρκετό καιρό, η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη νέα της σχέση, η οποία σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, κρατά εδώ και περίπου έξι μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για σχέση ανάμεσα στην Γκόμεζ και τον (αρκετά κρίντζ, όπως χαρακτηρίζεται), Μπένι Μπλάνκο. Ο Μπλάνκο είναι γνωστός μουσικός παραγωγός του Χόλιγουντ, και οι δυο τους είχαν συνεργαστεί το 2018, για ένα από τα τραγούδια της Γκόμεζ.

Selena Gomez defends relationship with Benny Blanco after confirming they’re dating:



“Then why has he been the best thing that’s ever happened to me. The end […] and he’s still better than anyone I’ve been with. Facts” pic.twitter.com/AB7TdS39Pg