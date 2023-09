H Σελίνα Γκόμεζ ζει την καλύτερη της φάση στο Παρίσι και μας χαρίζει υπέροχες εμφανίσεις

Το Παρίσι πηγαίνει πολύ στην Σελίνα και εκείνη το απολαμβάνει

Είχαμε αρκετό καιρό να δούμε την Σελίνα Γκόμεζ στο Παρίσι και μάλιστα τόσο χαρούμενη. Η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, φαίνεται πως έχει βρει ξανά τον εαυτό της και απολαμβάνει στιγμές με τους θαυμαστές της, αλλά και με τους φίλους της, ταξιδεύοντας.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο Παρίσι παρέα με την κολλητή της φίλη Nicola Peltz Beckham, και άλλους celebrities. Λίγα κλικς από τις εμφανίσεις της ήταν αρκετά για να γίνουν viral, και να κάνουν τους πάντες να μιλούν για δυναμική επιστροφή της Γκόμεζ στην διεθνή σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια η ίδια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και θέματα ψυχικής υγείας, όπως η διπολική διαταραχή. Μέσα από ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, αλλά και φροντίδα στον εαυτό της, μένοντας μακριά από κάμερες και δημοσιότητες, η Σελίνα φαίνεται πως έχει βρει για τα καλά τον εαυτό της.

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στα βραβεία MTV, έρχεται μια σειρά από επίσης εντυπωσιακές εμφανίσεις. Μόλις έγινε γνωστό πως η Σελίνα βρίσκεται στο Παρίσι, πλήθος θαυμαστών και παπαράτσι βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της, για ένα και μόνο κλικ. Η ίδια ήταν ως συνήθως ευγενέστατη με το συγκεντρωμένο πλήθος που την περίμενε, ενώ φάνηκε χαμογελαστή και με πολύ καλή διάθεση.

Selena Gomez swarmed by adoring fans on the streets of Paris! 🌟🇫🇷#SelenaInParis #SelenaGomezpic.twitter.com/C9vDoh79tI