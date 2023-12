Το ανεκτίμητο δώρο που έλαβε η Μαράια Κάρεϊ από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Η αφιέρωση που της έγραψε

Η πιο... γιορτινή και συγκεκριμένα χριστουγεννιάτικη τραγουδίστρια -η Μαράια Κάρεϊ ντε, θέλει και ρώτημα;- συνεχίζει αυτό το διάστημα την περιοδεία της με τίτλο, «Merry Christmas One And All! Tour».

Συγκεκριμένα ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη με ένα φινάλε που θα είναι άκρως εντυπωσιακό, όπως έχει δηλώσει η ίδια.

Σε ένα διάλειμμα από τα ποστ με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τις μπάλες, τα στολίδια, ανέβασε δύο φωτογραφίες -φόρο τιμής σε μια τόσο αγαπημένη καλλιτέχνιδα, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Η τραγουδίστρια ποζάρει στο γιγάντιο λεωφορείο της περιοδείας, φορώντας -εννοείται- ένα μαύρο κορμάκι με παγιέτες και κρατώντας ένα αντίγραφο της βιογραφίας της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «My Name is Barbra» και αμέσως μετά αποκαλύπτει τη χειρόγραφη αφιέρωση που της έκανε.

instagram

«Διαβάζω τα απίστευτα απομνημονεύματα της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο λεωφορείο της περιοδείας! Σας ευχαριστώ για το δώρο και την υπέροχη αφιέρωση», ήταν η λεζάντα που συνόδευσε τα δύο παραπάνω ενσταντανέ.

Το λεωφορείο των 1,8 εκταομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει στο φως, το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που χρησιμοποιεί η τραγουδίστρια για την περιοδεία της διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, ξεχωριστούς χώρους για ύπνο.

Όσον αφορά στην τιμή του, κρατήσου... Κοστίζει πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια.