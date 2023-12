Η Sia αποκάλυψε πως πήγε για λιποαναρρόφηση και ζήτησε να προσευχηθούμε για εκείνη

«Είμαι ανασφαλής όπως οι περισσότεροι άνθρωποι και το να βρίσκομαι μπροστά στο κοινό μου προκαλεί άγχος»

Η Sia αποκάλυψε μόλις στους εκατομμύρια φαν της ότι υποβλήθηκε σε λιποαναρρόφηση με ένα tweet, εξηγώντας αναλυτικά τον λόγο που αποφάσισε να το κάνει.

«Έπρεπε να πάρω ένα φάρμακο που με έκανε να πάρω πολλά κιλά, τα οποία δεν μπορώ να χάσω με άσκηση ή φάρμακα για τον θυρεοειδή, οπότε πήγα για λιποαναρρόφηση σήμερα. Σας παρακαλώ, να ξέρετε ότι είμαι τόσο τυχερή που έχω τους πόρους για να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο δείχνω και ότι όταν με δείτε να δείχνω πάλι "τρελή αλεπού" θέλω να ξέρετε ότι αυτό δεν προήλθε από δίαιτα και άσκηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής για ό,τι κάνω, ώστε να μην συμβάλλω στο σύστημα που μας λέει ότι δεν είμαστε αρκετοί. Είμαι ανασφαλής όπως οι περισσότεροι άνθρωποι και το να βρίσκομαι μπροστά στο κοινό μου προκαλεί άγχος, οπότε έκανα την επιλογή να αλλάξω την εμφάνισή μου για δικά μου θέματα αυτοπεποίθησης. Προσευχηθείτε για μένα παρακαλώ! Σας αγαπώ, συνεχίστε!» έγραψε η Sia.

Had to take a medication that made me put on a lot of weight that I just can’t shift with exercise or thyroid meds so I went in for lipo today. Please know that I am so lucky to have the resources to change the way I look and that when you see me looking crazy foxy again (🤪)that…