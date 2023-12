Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε τις 4 αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών

Αυτές είναι οι αγαπημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου – αξίζει να τις γνωρίζεις

Είναι ένας σκηνοθέτης που έχει προκαλέσει αναταραχή στον σύγχρονο κινηματογράφο. Έχει γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και έχει συνεργαστεί με πλήθος άγνωστων ηθοποιών και μεγάλων ταλέντων της Α-list του Χόλιγουντ. Οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου έχουν ταξιδέψει το κοινό από τη σύγχρονη Αθήνα, στην Αγγλία στις αρχές του 18ου αιώνα.

Η νεότερη ταινία του, «Poor Things», που έκανε το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε Χρυσό Λέοντα, πλέον έχει συγκεντρώσει και 7 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες. Και σίγουρα, ανήκει στις ταινίες που ξεχωρίζουν τη φετινή χρονιά.

Ο ίδιος, με μια εκτεταμένη προσέγγιση στην κινηματογραφική δημιουργία έχει μια λίστα με τις αγαπημένες ταινίες του, που σίγουρα αξίζει να γνωρίζεις. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λάνθιμος, οι δικές του αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών είναι οι «The Discreet Charm of the Bourgeoisie», σε σκηνοθεσία του Λουίς Μπουνιουέλ, «Au Hasard Balthazar», μια γαλλική τραγωδία του 1966 σε σκηνοθεσία Ρομπέρ Μπρεσόν, «Husbands» σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζον Κασσαβέτη και η ταινία «The Red and the White» του Μίκλος Γιάντσο.

Four Favorites with Emma Stone, Kathryn Hunter, Mark Ruffalo, Willem Dafoe and Yorgos Lanthimos ✨ pic.twitter.com/DiQmOZ21Hh — Letterboxd (@letterboxd) December 10, 2023

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιώργος Λάνθιμος είχε αποκαλύψει και μια μεγάλη λίστα με αγαπημένες του ταινίες γενικότερα.

Μεταξύ αυτών, ήταν οι: