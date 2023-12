Ο Μάθιου Πέρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ήταν θυμωμένος και κακότροπος

Όσα δήλωσε στενή του φίλη

Ο Μάθιου Πέρι δεν μένει πια εδώ. Ο θάνατός του, δυο μήνες σχεδόν πριν μας συγκλόνισε όλους, καθώς μέσα από την τηλεόραση τον μάθαμε, τον αγαπήσαμε, γελάσαμε μαζί του και πια τον νιώθαμε σαν δικό μας άνθρωπο, φίλο και μέλος της παρέας μας.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Αντζελες ανακοίνωσε ότι έχασε τη ζωή του από λήψη κεταμίνης και πνιγμό.

Τώρα, ένα νέο δημοσίευμα του PageSix, αναφέρει πως τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, είχε αλλάξει πολύ στη συμπεριφορά του.

Συγκεριμένα μια στενή του φίλη, δήλωσε πως τις εβδομάδες πριν από το θάνατό του, ήταν «θυμωμένος κι κακότροπος», επειδή έκανε εμβόλια τεστοστερόνης.

Matthew Perry’s final days were a mix of nicotine lollipops, ketamine and testosterone shots that left him ‘angry and mean’ https://t.co/apFKp5ozge pic.twitter.com/1d8uXGDAtj