Η Ντόλι Πάρτον εκπλήρωσε την επιθυμία καρκινοπαθή θαυμαστή της που ήθελε να την γνωρίσει πριν πεθάνει

Διάβασε όλες τις λεπτομέρειες

Θέλεις ακόμα έναν λόγο για να λατρέψεις κι εσύ τη Ντόλι Πάρτον; Στον έχω σε αυτό το άρθρο. Η θεά της μουσικής μόλις εκπλήρωσε την ευχή ενός άνδρα που παλεύει καθημερινά με τον καρκίνο και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Να σου συστήσω τον Λε Γκραντ Γκολντ, έναν τεράστιο θαυμαστή της τραγουδίστριας, από όταν ήταν παιδί, ο οποίος κατοικεί στη Γιούτα και μεγάλωσε στο Τενεσί.

Όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη σκληρή αλήθεια, πως έχει καρκίνο στο παχύ έντερο το 2019, μαζί με τη σύζυγό του έφτιαξαν μια λίστα με τα 11 top πράγματα που ήθελε να κάνει πριν κλείσει τα μάτια του.

Ένα από αυτά ήταν να γνωρίσει την Ντόλι Πάρτον, την οποία όπως δήλωσε στο KSL-TV: «Σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο πατέρας πέντε παιδιών ενημερώθηκε ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι ο καρκίνος «εξαπλώνεται» και η χημειοθεραπεία «δεν λειτουργεί πια» και άρα δεν του απομένει πολύς χρόνος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία τους

Αν και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό πως ακριβώς η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έφτασε στα αυτιά της Ντόλι Πάρτον, εποικοινώνησε μαζί του το πρωί της Παρασκευής.

Dolly Parton surprises dying fan by calling him and serenading him to help finish bucket list. pic.twitter.com/IVZnFy4Kir December 27, 2023

Στην κλήση τους, την οποία ηχογράφησε η σύζυγός του, τον ρώτησε πως νιώθει και τον ευχαρίστησε που εδώ και τόσα πολλά χρόνια την έχει ξεχωρίσει στην καρδιά του.

«Γεια σου ΕλΤζι. Είμαι η Ντόλι Π. Έχω ακούσει ότι είσαι θαυμαστής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω για αυτό», του είπε και κατόπιν πρόσθεσε: «Χαίρομαι που ξέρω ότι έχω αγγίξει τη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Σε ευχαριστώ λοιπόν, που με τίμησες με αυτό».

Και εκείνος της απάντησε: «Ήσουν μια τεράστια βοήθεια για μένα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια», ενώ η σύζυγός του πρόσθεσε: «Αγαπάμε τη μουσική σου,ο άντρας μου σε αγαπούσε όλη του τη ζωή, η οικογένειά μας πηγαίνει συνέχεια, στο Dollywood, σαν να ήμασταν όλοι κάτοχοι season pass για πάντα. Και αυτό, σε αγαπάμε».

Λίγο πριν το τέλος της κλήσης η Ντόλι Πάρτον του χάρισε μάλιστα και μια ερμηνεία του διασημότερου τραγουδιού της, «I Will Always Love You», αλλάζοντας τους στίχους σε «I will always love LG».

Λίγο μετά ο ίδιος υποστήριξε στο NBC: «Τραγούδησε ένα τραγούδι κι έβαλε το όνομά μου σε αυτό. Νιώθω σαν να είμαι αθάνατος τώρα».