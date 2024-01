Η Σελίνα Γκόμεζ σκέφτεται να εγκαταλείψει την καριέρα της στο τραγούδι – «Έχω κουραστεί»

H Σελίνα Γκόμεζ θέλει να βρει κάτι και να αφιερωθεί σε αυτό

Σκέφτεται η Σελίνα Γκόμεζ να εγκαταλείψει την καριέρα της στη βιομηχανία της μουσικής και να επικεντρωθεί μόνο στην υποκριτική; Όλα δείχνουν πως ναι – ή τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί η ίδια στην πρόσφατη συνέντευξή της. Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «SmartLess» με οικοδεσπότες τους Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ Αρνέτ και μίλησε για τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι καθώς και για το ότι πλέον θέλει να εστιάσει την προσοχή της στην υποκριτική.

«Άρχισα να διασκεδάζω πολύ με τη μουσική και οι περιοδείες ήταν πραγματικά διασκεδαστικές»,σημείωσε αρχικά η Σελίνα. «Αλλά έκανα την τηλεοπτική μου εκπομπή [Wizards of Waverly Place] την ίδια στιγμή που την έβρισκα διασκεδαστική επίσης, οπότε συνέχισα». Όσο μεγάλωνε όμως, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε ότι ήθελε «να βρει κάτι για να αφοσιωθεί σε αυτό».

Κατά τη διάρκεια του podcast, οι οικοδεσπότες την επαίνεσαν για την καριέρα της στη βιομηχανία της μουσικής, παροτρύνοντάς τη να μην επιλέξει ανάμεσα σε μία από τις δύο αγάπες της. «Έχετε δίκιο, αλλά θα θέλω να χαλαρώσω γιατί έχω κουραστεί», απάντησε ωστόσο η ίδια.

Selena Gomez tells Smartless podcast that her next album will likely be her last as she plans to focus on acting, Rare Beauty and philanthropy:



“I feel I only have one more in me.” pic.twitter.com/joBJx73DvG