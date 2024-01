Χρυσές Σφαίρες 2024: Τα looks στο κόκκινο χαλί που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά

Οι πιο καλοντυμένοι στις Χρυσές Σφαίρες 2024

Οι Χρυσές Σφαίρες 2024 πραγματοποιήθηκαν εχθές το βράδυ στο «Beverly Hilton», στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, ξεκινώντας μια award season που θα κρατήσει ένα μήνα περίπου. Στο λαμπερό αυτό event τιμώνται οι καλύτερες ερμηνείες σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, οπότε το κόκκινο χαλί κατακλύστηκε από μεγάλους αστέρες, οι οποίοι έβαλαν τα καλά τους για να φωτογραφηθούν και να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Αυτή τη χρονιά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα looks με επιρροές από Old Hollywood, αλλά και looks τα οποία είχαν πολλά σύγχρονα στοιχεία, τα οποία ενσωματώθηκαν σε πιο κλασικά σύνολα. Στην παρακάτω λίστα σου έχουμε τους δικούς μας best dressed των φετινών βραβείων, όχι με σειρά προτίμησής φυσικά. Καλή απόλαυση!

Η Τζούλια Γκάρνερ με το Gucci φόρεμά της ήταν μια 80's οπτασία

Τζούλια Γκάρνερ GETTY IMAGES

Η Ρόζαμουντ Πάικ διάλεξε ένα Dior Couture φόρεμα από τη συλλογή fw 2019 και ένα εξαιρετικό headpiece από τον Philip Treacy φυσικά

Ρόζαμουντ Πάικ GETTY IMAGES

Η λιλά θεότητα Έλεν Μίρεν εμφανίστηκε με ένα total Dolce & Gabbana look

Έλεν Μίρεν GETTY IMAGES

Η Χάντερ Σάφερ με custom Prada μας άρεσε πολύ

Χάντερ Σάφερ GETTY IMAGES

Η Πομ Κλεμεντιέφ τάραξε τα νερά με το Dolce & Gabbana

Πομ Κλεμεντιέφ GETTY IMAGES

Η Νατάσα Λιόν έμοιαζε με γλυπτό μέσα στο λευκό Schiaparelli ss22 Couture φόρεμά της

Νατάσα Λιόν GETTY IMAGES

Με λάμψη παλιού Χολίγουντ και σύγχρονες πινελίες η Τζούλιαν Μουρ κατέπληξε τους πάντες με το custom Bottega Veneta φόρεμά της

Τζούλιαν Μουρ GETTY IMAGES

Φυσικά και η Φλόρενς Πιού θα φορούσε custom Valentino με διαφάνεια

Φλόρενς Πιού GETTY IMAGES

Η Χάιλι Στάινφελντ έλαμψε με το custom Prada της και «σέρβιρε» Old Hollywood glam

Χέιλι Στάινφελντ GETTY IMAGES

Η Dua Lipa μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο βιολοντσέλο με το Schiaparelli της και έκλεψε τα βλέμματα

Ντούα Λίπα GETTY IMAGES

Η Κέρι Ράσελ αποφάσσιε να φορέσει κάτι πιο νεανικό και πιο σύγχρονο, όπως ένα minimal Jil Sander φόρεμα και μας άρεσε πάρα πολύ

Κέρι Ράσελ GETTY IMAGES

Η απόλυτη star, η Μέριλ Στριπ, επέλεξε ένα κοσοτύμι με maxi φούστα και bow tie πουκάμισο custom Valentino. Θεότητα

Μέριλ Στριπ GETTY IMAGES

Η Έμμα Στόουν με ένα custom Louis Vuitton φόρεμα λατρεύτηκε από τις κάμερες

Έμμα Στόουν GETTY IMAGES

Η Νάταλι Πόρτμαν επέλεξε για ακόμα μια φορά τον οίκο Dior και μας άρεσε πολύ

Νάταλι Πόρτμαν GETTY IMAGES

Η Αμέρικα Φερέρα με το custom Dolce & Gabbana look της ξαναμπήκε στη λίστα των καλοντυμένων

Αμέρικα Φερέρα GETTY IMAGES

Η Μισέλ Γεό με το πορτοκαλί Bottega Veneta φόρεμά της συνδύασε μοντέλνο με παλιό και ξεχώρισε