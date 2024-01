Μπραντ Πιτ και Τζέισον Πρίσλεϊ: Έκαναν διαγωνισμούς για το ποιος θα μείνει περισσότερο καιρό χωρίς ντουζ

Ένας από τους δυο έβγαινε πάντα νικητής, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τζέισον Πρίσλεϊ

Ο Τζέισον Πρίσλεϊ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» όπου και παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με αναφορές στην καριέρα του και την προσωπική του ζωή. Να σημειωθεί πως ο Τζέισον Πρίσλεϊ πριν γίνει διάσημος, συγκατοικούσε με τον επίσης μη διάσημο ακόμη, Μπραντ Πιτ. Μαζί τους ήταν ένας ακόμη συγκάτοικός τους, ενώ το διαμέρισμα βρίσκονταν σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Λος Άντζελες.



Μιλώντας για τα τότε χρόνια της συγκατοίκησης με τον Μπραντ, αποκάλυψε και μια συνήθεια που είχαν μεταξύ τους. Προκαλώντας ο ένας τον άλλο, είχαν έναν διαγωνισμό σχετικά με το ποιος θα καταφέρει να περάσει περισσότερο καιρό χωρίς να κάνει ντους. Αποκάλυψε δε, πως ο Μπραντ Πιτ έβγαινε πάντα νικητής.

Jason Priestley: Former roommate Brad Pitt would go ‘a long time without showering’ https://t.co/RKQkCoFPfm pic.twitter.com/RtPgm7rjSi