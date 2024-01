Ο Κάνιε Γουέστ έβαλε μασέλα από τιτάνιο αξίας 850.000 δολαρίων

Την ίδεα αυτή, εμπνεύστηκε από το «Jaws 007»

Eίναι γνωστό πως ο Κάνιε Γουέστ επιζητά την προσοχή και την δημοσιότητα προς το μέρος του και αυτή τη φορά, ξέσπασε στο χαμόγελο του. Όπως ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από stories στο Instagram, έκανε αλλαγές στην οδοντοστοιχία του, oι οποίες φημολογείται ότι κόστισαν 850.000 δολάρια.

Kanye West removed his teeth and fully replaced them with Titanium dentures pic.twitter.com/pV9hlOP2Uw



Σύμφωνα με το Page Six, ο γνωστός ράπερ αφαίρεσε τα δόντια του και τα αντικατέστησε με εμφυτεύματα τιτανίου. Μάλιστα, σε μια δημόσια εμφάνισή του με τη σύζυγό του, Μπιάνκα δεν δίστασε να δείξει τη νέα μορφή των δοντιών του, που σύμφωνα με μια πηγή, είναι «ακριβότερα από τα διαμάντια» και σχεδιάστηκαν από τον ίδιο τον Kanye West.



Τα εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν από τον Δρ. Τόμας Κόνελι στο Beverly Hills μαζί με τον Naoki Hayashi. Σε δηλώσεις του, ο Δρ. Κόνελι, είπε: «Ήταν χαρά να δουλέψω σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Το όραμά του για τον σχεδιασμό μοναδικής τέχνης ξεπερνά την οδοντιατρική εξέλιξη. Το πάντρεμα του οράματός του με την οδοντιατρική επιστήμη έχει δημιουργήσει μια νέα εμφάνιση που είναι επική!».

Kanye West removed his teeth and placed these titanium drillz like the ones that JAWS wore in the 007 movie of 1977 and 1979. pic.twitter.com/Dee4ZKKJ66