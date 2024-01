Ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και λάμψη. Βάλε γυαλιά ηλίου πριν διαβάσεις παρακάτω

OH. MY. GOD. Όχι, δεν είναι η Τζάνις από τα Φιλαράκια, είμαστε εμείς κοιτώντας την Κάιλι Τζένερ. Πήγε στο show του Gaultier στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισίου και σέρβιρε looks, αυτοπεποίθηση, sexiness, όλα.

Ντυμένη με nude corset-gown, πήρε την Αναγέννηση και την έκανε hot. Δεν είχε ροζ μαλλιά, είχε το καστανό που την έχουμε συνηθίσει και, το μόνο που μπορεί κανείς να σχολιάσει για αυτήν την εμφάνιση, είναι ιμότζι με φωτιές.

Στιλάτη, αεράτη, κομψή πάνω σε πανύψηλα τακούνια, η Κάιλι σήμερα έδειξε σε όλους πώς γίνεται. Οριακά της συγχωρείς και ότι σου πήρε τον Τίμοθι Σαλαμέ. Δες την παρακάτω.

Her fashion game is always on point. The epitome of elegance and style. — Asad Jamil (@asadjamil408) January 24, 2024

Kylie Jenner arrives at the Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring/Summer 2024 show. pic.twitter.com/3blJMxlClz January 24, 2024