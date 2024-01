Θα χειρουργηθεί για διογκωμένο προστάτη και θα επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του

Ο Κάρολος έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο, προκειμένου να κάνει μία επέμβαση. Βρίσκεται στην ίδια ιδιωτική κλινική με την Κέιτ Μίντλετον και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού, πρόκειται για μία προγραμματισμένη θεραπεία.

«Η Μεγαλειότητά του θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και χαίρεται που η διάγνωσή του είχε θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση για τη δημόσια υγεία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

NEW: Britain's King Charles is admitted to the hospital for a planned procedure to address an enlarged prostate. pic.twitter.com/X1Tyt7sIsl