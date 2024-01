50 Cent: Η γυναίκα που τραυμάτισε σε συναυλία του από το μικρόφωνο που της πέταξε, κατέθεσε μήνυση εις βάρος του

Τι ζητάει;

Σε είχαμε ενημερώσει πως τα πράγματα σε πρόσφατη συναυλία του 50 Cent στο Λος Άντζελες, δεν πήγαν καθόλου, αφού μια γυναίκα κατέληξε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Την ώρα που βρισκόταν από κάτω και χωρίς να το περιμένει, προσγειώθηκε πάνω της με δύναμη το μικόρφωνο του ράπερ, ο οποίος εκνευρισμένος το πέταξε επειδή αντιμετώπιζε πρόβημα με τον ήχο.

Όχι, δεν είπε σε κάποιον τεχνικό να το τσεκάρει, ούτε και ζήτησε να του το αντικαταστήσουν... Αντίθετα προτίμησε να το κάνει αυτό, χωρίς να αναλογιστεί στιγμή τις συνέπειες...

Πως από κάτω υπήρχε πολύς κόσμος ο οποίος είχε πάει να τον ακούσει, να τραγουδήσει, να χορέψει και να διασκεδάσει.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.



She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

🔗: https://t.co/HMr8hVU0NH pic.twitter.com/wluhchElzU