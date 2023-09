50 Cent: Πέταξε με δύναμη μικρόφωνο σε συναυλία και τραυμάτισε σοβαρά θαυμάστρια

Απαράδεκτος 50 Cent πετάει οργισμένος μικρόφωνο και στέλνει θαυμάστρια στα επείγοντα

Τα πράγματα σε χθεσινή συναυλία του 50 Cent στο Λος Άντζελες, δεν πήγαν καθόλου καλά, με μια νεαρή γυναίκα να καταλήγει σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Αντί η νεαρή ραδιοφωνική παραγωγός να απολαμβάνει τα τραγούδια και το θέαμα, δέχθηκε με δύναμη ένα μικρόφωνο από το πουθενά στο κεφάλι της, το οποίο ο ράπερ 50 Cent αποφάσισε να εκσφενδονίσει από τα νεύρα του, χωρίς καμία αντίληψη του χώρου του.



Όλα ξεκίνησαν όταν ήρθε η σειρά του 50 Cent να ανέβει στην σκηνή, αλλά κάτι πήγαινε λάθος με τα μικρόφωνα. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί σε μια συναυλία άλλωστε. Και δυστυχώς, για κακή της τύχη, η νεαρή κοπέλα που έκανε τη δουλειά της, πλήρωσε τα εκρηκτικά νεύρα του ράπερ, με ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι της.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.



She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

🔗: https://t.co/HMr8hVU0NH pic.twitter.com/wluhchElzU