Η Cardi B, αγανακτισμένη με θεατή - Της πέταξε μπίρα σε συναυλία, κι εκείνη το μικρόφωνο

Το περιστατικό που έγινε viral

Τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο με την οργισμένη αντίδραση της Cardi B απέναντι σε θεατή, κάνει τον γύρο των social, καθώς της πέταξε αντικείμενο στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας της, κι εκείνη του εκσφενδόνισε το μικρόφωνο.

Όλα άρχισαν όταν η Cardi B ερμήνευε ένα τελευταίο trend, που θέλει τους φαν να πετούν διάφορα αντικείμενα στη σκηνή, ανεξαρτήτως του κινδύνου. Να θυμίσουμε πως ήδη έχει τραυματιστεί η Bebe Rexha, που δέχθηκε ένα κινητό στο πρόσωπο.

Αυτή τη φορά, θεατής πέταξε ένα κουτάκι από μπύρα και εκείνη φρόντισε να δώσει την πιο θυμωμένη απάντησή. Σταμάτησε το τραγούδι και πέταξε το μικρόφωνο στο κοινό, εμφανώς αγανακτισμένη. Για το περιστατικό, επενέβησαν σεκιούριτι.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb