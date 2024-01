Τέιλορ Σουίφτ: Πώς θα μπορούσε να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ; - Τι δείχνει νέα έρευνα

Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Ιανουαρίου και απευθύνθηκε σε 1.500 ψηφοφόρους

«Πρόσωπο της χρονιάς» για το 2023 για το περιοδικό TIME. «Πιο ενδιαφέρον πρόσωπο της χρονιάς 2023» για το περιοδικό People και στο Νο1 της λίστας με τις πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου στα ΜΜΕ, για το Forbes. Όλες αυτές οι διακρίσεις για μία και μόνο γυναίκα, την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία στα 33 της χρόνια είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Αμερική, η δημοφιλία της δεν μπορεί καν να μετρηθεί, αλλά πλέον πολλοί αναρωτιούνται εάν η Τέιλορ θα μπορούσε να επηρεάσει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την έκβαση των προεδρικών εκλογών το 2024. Πάντως, σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone», στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ετοιμάζονται να κηρύξουν «ιερό πόλεμο» έναντι της διάσημης σταρ.

EXCLUSIVE: Trump Allies Pledge ‘Holy War’ Against Taylor Swift



Taylor Swift hasn’t even endorsed Joe Biden’s 2024 campaign, but Trump is already privately grousing he’s “more popular” than her.



More: https://t.co/hTe2sdEaxy pic.twitter.com/aEFqsHrZHp