Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να παίξει τον Όμπι - Ουάν Κενόμπι στο «Star Wars»

«Η πρώτη ταινία δέχθηκε αρνητικές κριτικές και έπρεπε να γυρίσουμε άλλες δύο», υπογράμμισε ο ηθοποιός

O Γιούαν ΜακΓκρέγκορ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι αρχικά δεν ήθελε να υποδυθεί τον Όμπι - Ουάν Κενόμπι στο «Star Wars» -ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες αυτών των ταινιών- και παραδέχθηκε πως: «Δεν πίστευα ότι έχει κάποια σχέση με μένα».

Ο ίδιος τόνισε ότι ετοιμαζόταν να αναλάβει ρόλο σε άλλη ταινία προτού εμφανιστεί στο «Star Wars: Episode I – The Phantom Menace το 1999».

«Πίστευα, εκείνη τη στιγμή, ότι ήμουν ηθοποιός του Ντάνι Μπόιλ. Η ταινία "The Beach" ήταν πιο σημαντική και το εννοούσα, δεν ήταν επίπολαιο. Ζήτησα συμβουλές από πολλούς ανθρώπους», υπογράμμισε ο ηθοποιός, ο οποίος συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ σύμφωνα με το Variety.

Ewan McGregor Recalls 'Star Wars: Phantom Menace' Getting 'Hammered' by Bad Reviews: 'That Was Hard' https://t.co/JK0egJjtJS