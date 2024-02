Μέγκαν Μάρκλ και πρίγκιπας Χάρι σε ρομαντική απόδραση στον Καναδά για την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην βασιλικού ζευγαριού, μετά τη διάγνωση του Κάρολου

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποφάσισαν να γιορτάσουν η Μέγκαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, μέσα από μια ρομαντική και χειμερινή απόδραση στο Γουίστλερ του Καναδά. Πρόκειται για την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.



Οι δυο τους έφτασαν στο Βανκούβερ με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, εγκαινιάζοντας ένα πολύ σημαντικό δρώμενο της περιοχής. Με την άφιξη του ζευγαριού, σηματοδοτείται η αντίστροφη μέτρηση για τους Αγώνες Invictus Games Vancouver Whistler 2025, τους οποίους ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014.

Prince Harry and Meghan Markle are heating up the snowy mountains of Whistler.https://t.co/vlpLCciJOf