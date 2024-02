Ντάνι Άλβες: Ένοχος για τον βιασμό 23χρονης - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών

Ο Ντάνι Άλβες κρίθηκε ένοχος για την σεξουαλική επίθεση σε 23χρονη με ποινή φυλάκισης 4,5 ετών

Το δικαστήριο της Βαρκελώνης καταδίκασε τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα Ντάνι Άλβες σε φυλάκιση για 4,5 χρόνια καθώς κρίθηκε ένοχος για βιασμό σε βάρος 23χρονης τον Δεκέμβριο του 2022, σε κλαμπ της Ισπανίας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αρχικά, η Εισαγγελία είχε ζητήσει κάθειρξη εννέα ετών για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ενώ θα κληθεί να καταβάλλει αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ στο θύμα.

Dani Alves sentenced to 4.5 years in prison for rape https://t.co/wwIs9kqcf1