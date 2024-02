Περίεργα πράγματα στο σπιτικό των Μπόλντουιν...

Ο Στίβεν Μπόλντουιν ανησυχεί και ζητά τη βοήθειά μας. Συγκεκριμένα, θέλει να προσευχηθούμε για την κόρη του, Χέιλι Μπίμπερ, και τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο IG story του ένα ποστ του Βίκτορ Μαρξ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Καρλ Μαρξ και, ιδρυτής της αίρεσης All Things Possible Ministries και ανέβασε βίντεο του Τζάστιν Μπίμπερ να τραγουδά το I Could Sing of Your Love Forever, με ένα περίεργο μήνυμα.

«Χριστιανοί, σας παρακαλώ, όταν σκέφτεστε τον Τζάστιν και τη Χέιλι, πάρτε ένα λεπτό και πείτε μία προσευχούλα για εκείνους για να έχουν σοφία, προστασία και να έρθουν κοντά στον Κύριο», έγραψε.

Στη λεζάντα του βίντεο, έγραψε ότι η σύζυγός του και η μητέρα της Χέιλι συχνά προσεύχονται μαζί για το ζευγάρι. «Υπάρχουν ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα που βρίσκονται στη δημοσιότητα κα ο εχθρός δεν τους θέλει κοντά στον Ιησού», πρόσθεσε.

Κάτι περίεργο συμβαίνει σίγουρα, χωρίς να ξέρουμε τι. Ή σε ποιον. Θα υποθέσουμε, πάντως, πως οι άνθρωποι με το μικρότερο πρόβλημα σ' αυτήν την κατάσταση είναι οι Μπίμπερ.