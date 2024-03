Αρραβωνιάστηκαν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν - «Είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον»

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017

Έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν. Ο τραγουδιστής των Coldplay είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου στην ηθοποιό, και μάλιστα με τις «ευλογίες» της Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από λίγο καιρό, αλλά κράτησε την είδηση ιδιωτική», σημείωσε μια πηγή στη Mirror. «Έχουν αρχίσει, όμως, πλέον να μιλούν για αυτό στους φίλους τους. Είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον από την πρώτη μέρα, οπότε το επόμενο βήμα είναι αναπόφευκτο. Δεν βιάζονται βέβαια για τον γάμο, απλώς απολαμβάνουν την επισημοποίηση της σχέσης τους». Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, μετά το διαζύγιο του Κρις Μάρτιν με την Πάλτροου. Τον Ιούνιο του 2019, η σχέση τους πέρασε μια μικρή κρίση, αλλά πριν τελειώσει το καλοκαίρι, ήταν ξανά μαζί.

Chris Martin and Dakota Johnson engaged after 6 years of dating — with Gwyneth Paltrow’s blessing: report https://t.co/mVj2fwCDpM