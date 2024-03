Η Σελίνα Γκόμεζ μιλά για την ψυχική της υγεία: «Με αρρωσταίνει να σκέφτομαι όσα έλεγα παλιά στον εαυτό μου»

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που νοιάζονταν για μένα περισσότερο απ' ό,τι εγώ για τον εαυτό μου»

«Είναι σημαντικό να μιλάς στον εαυτό σου με καλοσύνη», τόνισε σε νέα της συνέντευξη η Σελίνα Γκόμεζ, στην οποία αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στο θέμα της ψυχικής υγείας. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά σε πληθώρα συνεντεύξεων της για πώς αντιμετώπισε το γεγονός ότι χρειάστηκε να «αποκαλύψει» δημοσίως τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε παλαιότερα, καθώς και πότε αποφάσισε να ζητήσει καθοδήγηση από επαγγελματίες, ώστε να επικεντρωθεί στον εαυτό της.

Τώρα, η Σελίνα μίλησε στο SXSW για τις δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, καθώς και για το ότι υπήρξε σκληρή με τον εαυτό της. «Με αρρωσταίνει να σκέφτομαι πράγματα που έλεγα για τον εαυτό μου στην αρχή της καριέρας μου. Με εξοργίζει. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να ταυτιστούν με αυτό το συναίσθημα. Είναι σημαντικό να μιλάς στον εαυτό σου με καλοσύνη. Δεν νομίζω, όμως, ότι το είχα καταλάβει αυτό στην αρχή», σημείωσε αρχικά.

